ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３０）が、中京テレビ・日本テレビ系連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（来年１月７日スタート。水曜深夜０・２４）に主演することが１日、分かった。

タレントの加藤浩次（５６）が監督・原作・脚本を担当。加藤は今年５月に短編映画の監督・脚本を務めているが、ドラマは初挑戦となる。菊池が演じるどん底フリーターのナガレら“クセだらけの能力”を秘めた７人が秘密裏に防衛省に呼び出され、ヒーローたちの物語が展開される。

１年半前にオファーを受けたという菊池は「加藤さんが監督をやられるということだけで即決しました」と回想。その後、バラエティーで共演した際には「あれ、菊池くんじゃなきゃダメだから！」と直接、熱い言葉を送られたという。各話に隠し要素がちりばめられており、「とにかく何回も見てほしいです」とアピールした。

菊池を指名した加藤は、起用理由を「男前なのにコメディーができるからです。ダメ元でオファーしたらＯＫくれて…ｔｉｍｅｌｅｓｚでドン！となる前で良かったですよ！」と説明。長年温めてきた「今まで見たことがないヒーロー作品」の企画を膨らませた結果、アクションがない密室劇のヒーローものになっていると明かしていた。