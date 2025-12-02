back numberが書き下ろした新曲「どうしてもどうしても」が、NHKウィンタースポーツテーマソングに決定した。

同楽曲は、12月6日午前11時52分より放送される『カーリング世界最終予選』（NHK総合）の中で初オンエア予定。また、同日17時にTikTok、Instagramなどでショート尺の音源が配信開始となる。

なお同楽曲は、2026年2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』、3月の『ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック』の放送でも使用される。

清水依与吏（back number） コメント

最高峰のアスリートが集い、挑み、鎬を削る瞬間の輝きにも、頑張れる時ばかりではないけれどどうにも諦めきれずに足掻き続ける人間が辿り着く煌めきにも、同じ距離で熱く、優しく鳴ってほしいと願いながら楽曲を制作しました。

競技者を志しながらも挫折し「頑張れなかった人間なんだ」と今もうずくまっている学生時代の自分に、「形も違うし時間もかかったけれど、君の目指したものに関わらせてもらえることになったよ。分からないものだね」と伝えてあげたいと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）