ロックバンド「back number」がNHKのウインタースポーツテーマソングを担当する。書き下ろしの新曲で、タイトルは「どうしてもどうしても」。来年2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピック中継で多く流れる予定で、メダル量産の期待がかかる日本勢を歌で勇気づける。

詞、曲を手がけたボーカル＆ギターの清水依与吏（41）は全ての戦い、挑戦を続ける人に思いをはせた。「最高峰のアスリートがしのぎを削る瞬間の輝きにも、諦めきれずにあがき続ける人間がたどり着くきらめきにも、同じ距離で熱く、優しく鳴ってほしい」と込めた思いを明かした。

自身の経験が色濃く反映された曲。学生時代は陸上部で、中学3年時には4×200メートルリレーで全国大会に出場。決勝で8位となり、その模様は同局で中継された。ただ、姉が砲丸投げ選手として全国2位など輝かしい成績を残していたことで、自身は陸上ではなく音楽の道へと進んだ。

それだけにスポーツと関われる喜びはひとしお。「競技者を志しながらも挫折した学生時代の自分に“形も違うし時間もかかったけれど、目指したものに関わらせてもらえることになったよ”と伝えたい」と、少年時代の自分に胸を張る。

バンドは来年、デビュー15周年イヤーを迎え、初スタジアムツアーを開催。2大会連続で冬季五輪のメダル獲得数を更新中の日本代表を後押し、節目の活動に弾みをつけていく。 （高原 俊太）