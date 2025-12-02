歌舞伎俳優中村鶴松（30）が26年2月歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」で、初代中村舞鶴（まいづる）を襲名することが決まった。

一般家庭に生まれ、18代目中村勘三郎さんの部屋子となり、精進を続けてきた。

立役、女形、古典、新作と幅広く活躍。25年9月には2回目の自主公演「鶴明会」を行った。

自主公演を前にした取材会では、ヒット映画「国宝」について語っている。歌舞伎役者の血筋ではない家に生まれた主人公が精進を続け、才能を開花させる物語。

鶴松は自らの境遇を重ね「『国宝』を見ていて10回くらい離席しそうになりました。思うことがいっぱいありました。言われたことのあるせりふとか、経験したことのある映像とか、たくさんありました。苦しい気持ちにもなりました。いろんな感情になりました。突き刺さりました」と話していた。

◆中村鶴松（なかむら・つるまつ）1995年（平7）3月15日生まれ。3歳から児童劇団に入り、00年5月歌舞伎座「源氏物語」の竹麿で清水大希の名で初舞台。以後、子役として数多くの舞台に出演。03年8月歌舞伎座「野田版 鼠小僧」の孫さん太の演技で注目され、05年に18代目中村勘三郎さんの部屋子となり、同5月歌舞伎座「菅原伝授手習鑑」車引の杉王丸で2代目中村鶴松を名乗る。18年2月名題昇進。屋号は中村屋。23年5月平成中村座「天守物語」亀姫や、2424年2月歌舞伎座「新版歌祭文 野崎村」久作娘お光など女形の大役にも抜てきされたほか、同11月明治座「菅原伝授手習鑑 車引」舎人桜丸、25年2月歌舞伎座「人情噺文七元結」手代文七など、立役でも存在感を示している。13年に早大文学部文学科演劇映像コースに進学し、舞台活動を続けながら大学で演劇を学び、17年に卒業した。