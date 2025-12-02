timelesz菊池風磨（30）が、タレントの加藤浩次（56）が原作・脚本・監督を務める、中京テレビ・日本テレビ系ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（26年1月7日開始、水曜深夜0時24分）で主演を務めることが1日、分かった。5月に公開された短編作品で映画監督デビューを飾った加藤が、初めてドラマ作品を手がける。

同作は、クセだらけの能力を持つ7人がコンプレックスで地球を救う物語。ヒーローものだがアクションがない密室劇という一風変わった作風だ。“加藤監督”は「『今まで見たことがないヒーロー作品』ということで企画を立ち上げて、どんどん広がっていって今回の作品になりました」と制作経緯を明かした。

主演の菊池には「男前なのにコメディーができる」と腕を見込んでオファーし、タッグが実現。主人公のフリーター・ナガレを演じる菊池も「加藤さんが監督をやられるということだけで即決しました」と告白。作品について「とにかく何回も見てほしいです。いろんな角度から見てみると、隠し要素があったり、他のキャストの方々も面白いので、1人ずつ追っかけながら見てください」と呼びかけた。