ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３０）が、中京テレビ制作の日本テレビ系連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（来年１月７日スタート、水曜・深夜０時２４分）で主演することが１日、分かった。原作、脚本、監督を務めるのは極楽とんぼの加藤浩次（５６）。ドラマ初監督となる。

菊池が演じるのは、理由は明かされていないが訳あって小さな頃から周囲に溶け込めず、就職活動も失敗したフリーターの主人公・流偉月（ながれ・いつき）。彼をはじめクセだらけの能力を持つ７人が秘密裏に防衛省に呼ばれ、地球のために活動するストーリーだ。

アイドルながらもドッキリ番組で芸人顔負けのリアクションを見せるなど、自身の素とは正反対のキャラクター。それでも「本当は人のことが大好きで、人間らしい部分、かわいらしい部分というのが僕自身も応援したくなるような魅力的な役柄」と理解を示した。

約１年半前に、加藤が監督をすると聞き、出演を即決したという。「『なんで僕なんだろう？』という不思議さとうれしさがありました」。その後、番組で加藤と共演した際に「あれ、菊池くんじゃなきゃダメだから！」と直接言われたものの、「いまだに（オファーの理由は）謎です」と苦笑まじりに心境を明かした。

加藤はオファーの理由について「菊池くんは男前なのにコメディーができるから。リズム感もいい」と説明。「ダメ元でオファーしたらＯＫくれて…。ｔｉｍｅｌｅｓｚで（人気が）ドン！となる前で良かったですよ！（笑）めちゃくちゃラッキー！」と大喜びしている。

〇…加藤は５月に短編映画製作プロジェクト「ＭＩＲＲＯＲＬＩＡＲ ＦＩＬＭＳ Ｓｅａｓｏｎ７」の中にある「Ｖｉｃｔｉｍｓ」で初めて監督・脚本を担当したが、連ドラは初めて。「緊張しますし、出演者として出ている側の時と全然違いますね」と明かす。“狂犬キャラ”として知られるが、今後は「出演者として出る時は絶対文句言いません！」と宣言した。