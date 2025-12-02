Hey! Say! JUMP、13作連続アルバム1位【オリコンランキング】
Hey! Say! JUMPの最新アルバム『S say』（エッセイ）が、12月2日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週20.1万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。前作『H+』（2024年12月9日付）に続き、13作連続、通算13作目のアルバム1位となった。
【動画】エモすぎ…！胸にグサグサささる懐かしさ…公開された「メロリ」MV
本作には、シンフォニックで生命力を感じるリード曲「Symphony」、ポイズン＆ポップな楽曲「メロリ」。さらにメンバー・伊野尾慧の主演ドラマ『パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実』（カンテレ・フジテレビ系／2025年4月期）主題歌の「encore」や、ハロウィンソングとして発表された配信シングル「GHOST」などを収録している。
12月13日から、ライブツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月8日付：集計期間:2025年11月24日〜30日）＞
