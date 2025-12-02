乃木坂46、最新シングルが39作連続1位 女性アーティスト今年度初週売上TOP5に4曲【オリコンランキング】
乃木坂46の最新シングル「ビリヤニ」が、12月2日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初週55.4万枚を売り上げ1位に初登場。8月11日付の「Same numbers」に続き、今年度だけで4作目の1位を獲得した【※1】。
【動画】これまでにない雰囲気！新曲「ビリヤニ」MV
自身初の週間シングル1位を獲得した「おいでシャンプー」（2012年5月14日付）からは39作連続、通算39作目の1位となり、女性アーティスト歴代2位の「シングル連続1位獲得作品数」記録【※2】と、「シングル通算1位獲得作品数」記録【※3】をいずれも自己更新した。
初週売上は55.4万枚で女性アーティストの今年度初週売上2位を記録。1位は自身の前作シングル「Same numbers」で、「オリコン週間シングルランキング」の女性アーティスト今年度初週売上TOP5のうち、4作品が乃木坂46となっている【※4】。
本作表題曲では、今年2月にお披露目となった乃木坂46の6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月（せとぐち・みつき）と秋田県出身・矢田萌華（やだ・もえか）の2人がWセンターを務めている。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」からスタート
【※2】女性アーティストによる「シングル連続1位獲得作品数」記録／1位：AKB48（53作）、2位：乃木坂46（39作）、3位：SKE48（29作）
【※3】女性アーティストによる「シングル通算1位獲得作品数」記録／1位：AKB48（53作）、2位：乃木坂46（39作）、3位：浜崎あゆみ（37作）
【※4】「週間シングルランキング」女性アーティスト今年度初週売上TOP3※2025年12月8日付現在／1位：59.5万枚 乃木坂46「Same numbers」（2025年8月11日付）、2位：55.4万枚 乃木坂46「ビリヤニ」（2025年12月8日付）、3位：52.5万枚 櫻坂46「Unhappy birthday構文」（2025年11月10日付）、4位：48.4万枚（48万4194枚） 乃木坂46「歩道橋」（2024年12月23日付）、5位：48.4万枚（48万3817枚） 乃木坂46「ネーブルオレンジ」（2025年4月7日付）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月8日付：集計期間:2025年11月24日〜30日）＞
