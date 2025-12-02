back number新曲「どうしてもどうしても」がNHKウィンタースポーツテーマソングに決定
NHKが今冬のスポーツ中継で使用する「NHKウィンタースポーツテーマソング」に、back numberの新曲「どうしてもどうしても」が決定した。
【写真】50万人規模の5大スタジアムツアー！『Grateful Yesterdays Tour 2026』ロゴ
同曲は、12月6日にNHK総合で放送される『カーリング世界最終予選』（前11：52〜）内で初披露される予定。NHK ONE（新NHKプラス）でも同時・見逃し配信が行われる。さらに、同曲は来年2月に開幕する『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』および3月の『ミラノ・コルティナ2026パラリンピック』の放送でも使用されることが決定した。
■back number清水依与吏 コメント
最高峰のアスリートが集い、挑み、
鎬（しのぎ）を削る瞬間の輝きにも、
頑張れる時ばかりではないけれど
どうにも諦めきれずに
足掻き続ける人間が辿り着く煌（きら）めきにも、
同じ距離で熱く、優しく鳴ってほしいと
願いながら楽曲を制作しました。
競技者を志しながらも挫折し
「頑張れなかった人間なんだ」と
今もうずくまっている学生時代の自分に、
「形も違うし時間もかかったけれど、
君の目指したものに関わらせてもらえることになったよ。
分からないものだね」と
伝えてあげたいと思っています。
