NHK¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬back number¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡×¤Ë·è¤Þ¤ê2Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡¢Æ±3·î³«Ëë¤Î¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£

²áµî¤ÎÆ±¶É¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡ÚÅßµ¨¡Û

¢§92Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¡¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ÖHappy Birthday to You¡Á¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤ÎÃÂÀ¸¡×

¢§94Ç¯¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¡¿üâ¶¶¿¿Íü»Ò¡ÖÍÚ¤«¤Ê¿Í¤Ø¡×

¢§98Ç¯Ä¹Ìî¡¿F¡ÝBLOOD¡ÖSHOOTING STAR¡×

¢§02Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¡¿MISIA¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¯Â³¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×

¢§06Ç¯¥È¥ê¥Î¡¿Ê¿¸¶°½¹á¡ÖÀÀ¤¤¡×

¢§10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¿L'Arc¡Ýen¡ÝCiel¡ÖBLESS¡×

¢§14Ç¯¥½¥Á¡¿¥³¥Ö¥¯¥í¡Öº£¡¢ºé¤­¸Ø¤ë²Ö¤¿¤Á¤è¡×

¢§18Ç¯¥Ô¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¡¿SEKAI NO OWARI¡Ö¥µ¥¶¥ó¥«¡×

¢§22Ç¯ËÌµþ¡¿milet¡ÖFly High¡×

¡Ú²Æ´ü¡Û

¢§88Ç¯¥½¥¦¥ë¡¿ÉÍÅÄËãÎ¤¡ÖHeart and Soul¡×

¢§92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿»ûÅÄ·Ã»Ò¡ÖPARADISE WIND¡×

¢§96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¿Âç¹õËàµ¨¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤ì¡×

¢§00Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¡¿ZARD¡ÖGet U're Dream¡×

¢§04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¡¿¤æ¤º¡Ö±É¸÷¤Î²Í¶¶¡×

¢§08Ç¯ËÌµþ¡¿Mr.Children¡ÖGift¡×

¢§12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¡¿¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ÖÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×

¢§16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¿°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡ÖHero¡×

¢§20Ç¯¡Ê³«ºÅ¤Ï21Ç¯¡ËÅìµþ¡¿Íò¡Ö¥«¥¤¥È¡×

¢§24Ç¯¥Ñ¥ê¡¿YOASOBI¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×