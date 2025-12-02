ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１９３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式1日（NY時間13:10）（日本時間03:10）
ダウ平均 47523.36（-193.06 -0.40%）
ナスダック 23340.35（-25.34 -0.11%）
CME日経平均先物 49565（大証終比：+265 +0.53%）
欧州株式1日終値
英FT100 9702.53（-17.98 -0.18%）
独DAX 23589.44（-247.35 -1.04%）
仏CAC40 8097.00（-25.71 -0.32%）
米国債利回り
2年債 3.530（+0.041）
10年債 4.090（+0.077）
30年債 4.741（+0.078）
期待インフレ率 2.252（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.751（+0.062）
英 国 4.481（+0.041）
カナダ 3.226（+0.078）
豪 州 4.554（+0.040）
日 本 1.865（+0.059）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.24（+0.69 +1.18%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4266.20（+11.30 +0.27%）
ビットコイン（ドル）
85074.56（-6101.93 -6.69%）
（円建・参考値）
1321万9736円（-948179 -6.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
