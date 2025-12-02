NY株式1日（NY時間13:10）（日本時間03:10）
ダウ平均　　　47523.36（-193.06　-0.40%）
ナスダック　　　23340.35（-25.34　-0.11%）
CME日経平均先物　49565（大証終比：+265　+0.53%）

欧州株式1日終値
英FT100　 9702.53（-17.98　-0.18%）
独DAX　 23589.44（-247.35　-1.04%）
仏CAC40　 8097.00（-25.71　-0.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.530（+0.041）
10年債　 　4.090（+0.077）
30年債　 　4.741（+0.078）
期待インフレ率　 　2.252（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.751（+0.062）
英　国　　4.481（+0.041）
カナダ　　3.226（+0.078）
豪　州　　4.554（+0.040）
日　本　　1.865（+0.059）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.24（+0.69　+1.18%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4266.20（+11.30　+0.27%）

ビットコイン（ドル）
85074.56（-6101.93　-6.69%）
（円建・参考値）
1321万9736円（-948179　-6.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ