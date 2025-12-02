ラジコンカー オフロード 恐竜

Amazonにて、ラジコンカーがセール価格で販売されている。期間は商品によって異なる（12月10日/14日/15日）。

期間中、恐竜をモチーフにしたトラックや、LEDライト搭載のフル機能スタントカー、スプレー機能を搭載したオフロードカー、水陸両用&カメラ付きなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

リモコンを使って恐竜トラックの前進、後退、左折、右折を制御することができる。また、パワフルなモーターを搭載し、オフロードおよびクライミング能力を発揮。大型と高品質のTPR素材タイヤには、滑り止めと衝撃吸収効果のテクノロジーが使用されており、険しい山岳地帯や芝生などさまざまなオフロード地形でもしっかりと走行することができる。

2つの高品質充電式バッテリーを備えており、約70分（各バッテリー35分）の運転を楽しめる。

RCスタントカー

LEDライト搭載のフル機能スタントカー。両サイド走行、前進/後退、左/右折、45度横ドリフト、180度フリップ、360度の回転ができる。最高速度は12KM / H。

オフロード【水陸両用&カメラ付き】RCカー

陸上だけでなく、水中でもスムーズに走行することができる水陸両用RCカー。1080Pカメラが付いており、スマートフォンのAPPを使用することで、撮影した映像をリアルタイム送信することが可能だ。

また、2つの制御方式を搭載。1つはAPP制御で、携帯電話に専用のアプリケーションをダウンロードし、リモコンカーを自在に制御することが可能。もう1つは2.4Ghzラジオリモコン制御で、複数の車両が同時に使用する際に信号干渉を防止することができる。