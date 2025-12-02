きょうのポンドドルは１．３２７５ドル付近まで上昇したものの、１．３３ドル台を試すことなく、１．３２ドル台前半に伸び悩む展開。一方、ポンド円は円買戻しから下落しており、２０５円台前半から半ばで上下動している。先週はリーブス英財務相による秋季予算案の発表で、予想以上に財政余力を残したことからポンドはポジティブな反応も見られていたが、その上げは維持できていない。



市場では今月の英中銀の追加利下げをほぼ確実視している中、アナリストからは英中銀は１２月に広く予想されている０．２５％ポイントの利下げを実施した後、利下げを一時停止する可能性があるとの指摘が出ている。



１２月の決定後はインフレ再上昇リスクを理由に様子見姿勢に入り、次の利下げは２０２６年第２四半期まで行われない見通しだという。



GBP/USD 1.3226 GBP/JPY 205.41 EUR/GBP 0.8787



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト