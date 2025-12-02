日経225先物：2日2時＝240円高、4万9540円
2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の4万9540円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては236.72円高。出来高は7838枚となっている。
TOPIX先物期近は3346ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49540 +240 7838
日経225mini 49540 +240 142670
TOPIX先物 3346 +13 9015
JPX日経400先物 30105 +155 1156
グロース指数先物 680 +4 546
東証REIT指数先物 売買不成立
