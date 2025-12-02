　2日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の4万9540円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては236.72円高。出来高は7838枚となっている。

　TOPIX先物期近は3346ポイントと前日比13ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.67ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49540　　　　　+240　　　　7838
日経225mini 　　　　　　 49540　　　　　+240　　　142670
TOPIX先物 　　　　　　　　3346　　　　　 +13　　　　9015
JPX日経400先物　　　　　 30105　　　　　+155　　　　1156
グロース指数先物　　　　　 680　　　　　　+4　　　　 546
東証REIT指数先物　　売買不成立

