¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¶µ¿¦°÷¤Ø¤ÎË½¸À¤ä²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¶µ¿¦°÷¸þ¤±¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó°Æ¤¬1Æü¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÅö¤ËÃ´Ç¤¤ÎÊÑ¹¹¡¢°ÛÆ°¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£ÅÔ¤¬4·î¤Ë»Ü¹Ô¤·¤¿¥«¥¹¥Ï¥éËÉ»ß¾òÎã¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐºö¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÔ¶µ°Ñ¤Ï¶á¤¯°Æ¤òÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£Ç¯ÅÙÆâ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ÆÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éÅÔÎ©¹â¹»¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£³°Éô¤Ë¤â¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂ¾¼«¼£ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÅÔ¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤Î¶µ°Ñ¤Ç¤Ï´û¤ËÂÐ±þ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ¶µ°Ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó°Æ¤Ï¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¹Ô°Ù¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤¿¡£É¾Äê¤ÎÊÑ¹¹¤äÆâ¿½ÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÅö¤ÊÍ×µá¡¢³Ø¹»Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÌµµö²Ä»£±Æ¡¢¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹»þ´Ö¤ÎµïºÂ¤ê¤äÅÅÏÃ¤Ê¤É¤òÎóµó¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬Æüº¢¤«¤éÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤â»ØÅ¦¡£¶µ¿¦°÷¤¬·¹Ä°¤ä¶¦´¶¤Î»ÑÀª¤ò´ðËÜ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£