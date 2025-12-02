ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２６１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式1日（NY時間11:10）（日本時間01:10）
ダウ平均 47455.12（-261.30 -0.55%）
ナスダック 23252.15（-113.54 -0.49%）
CME日経平均先物 49545（大証終比：+245 +0.49%）
欧州株式1日GMT16:10
英FT100 9706.82（-13.69 -0.14%）
独DAX 23587.41（-249.38 -1.05%）
仏CAC40 8099.85（-22.86 -0.28%）
米国債利回り
2年債 3.528（+0.039）
10年債 4.088（+0.075）
30年債 4.744（+0.081）
期待インフレ率 2.252（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（+0.059）
英 国 4.483（+0.043）
カナダ 3.213（+0.065）
豪 州 4.554（+0.040）
日 本 1.865（+0.059）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.34（+0.79 +1.35%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4265.60（+10.70 +0.25%）
ビットコイン（ドル）
84201.56（-6974.93 -7.65%）
（円建・参考値）
1306万1346円（-1081951 -7.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47455.12（-261.30 -0.55%）
ナスダック 23252.15（-113.54 -0.49%）
CME日経平均先物 49545（大証終比：+245 +0.49%）
欧州株式1日GMT16:10
英FT100 9706.82（-13.69 -0.14%）
独DAX 23587.41（-249.38 -1.05%）
仏CAC40 8099.85（-22.86 -0.28%）
米国債利回り
2年債 3.528（+0.039）
10年債 4.088（+0.075）
30年債 4.744（+0.081）
期待インフレ率 2.252（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（+0.059）
英 国 4.483（+0.043）
カナダ 3.213（+0.065）
豪 州 4.554（+0.040）
日 本 1.865（+0.059）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.34（+0.79 +1.35%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4265.60（+10.70 +0.25%）
ビットコイン（ドル）
84201.56（-6974.93 -7.65%）
（円建・参考値）
1306万1346円（-1081951 -7.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ