NY株式1日（NY時間11:10）（日本時間01:10）
ダウ平均　　　47455.12（-261.30　-0.55%）
ナスダック　　　23252.15（-113.54　-0.49%）
CME日経平均先物　49545（大証終比：+245　+0.49%）

欧州株式1日GMT16:10
英FT100　 9706.82（-13.69　-0.14%）
独DAX　 23587.41（-249.38　-1.05%）
仏CAC40　 8099.85（-22.86　-0.28%）

米国債利回り
2年債　 　3.528（+0.039）
10年債　 　4.088（+0.075）
30年債　 　4.744（+0.081）
期待インフレ率　 　2.252（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（+0.059）
英　国　　4.483（+0.043）
カナダ　　3.213（+0.065）
豪　州　　4.554（+0.040）
日　本　　1.865（+0.059）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.34（+0.79　+1.35%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4265.60（+10.70　+0.25%）

ビットコイン（ドル）
84201.56（-6974.93　-7.65%）
（円建・参考値）
1306万1346円（-1081951　-7.65%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ