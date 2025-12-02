トランプ大統領はベネズエラに関する今後の対応について、本日夕方にホワイトハウスで会合を開く予定。米ＣＮＮが関係者の話として伝えた。午後５時（日本時間２日午前７時）から開催予定。



ヘグセス国防長官、ケイン統合参謀本部議長、ルビオ国務長官のほか、ホワイトハウスのワイルズ首席補佐官、ミラー次席補佐官が出席すると見られている。



トランプ大統領は足元で、軍事攻撃の可能性も視野にベネズエラへの圧力を強めており、１１月２９日には同国の上空と周辺空域について、封鎖されていると航空会社は見なすべきだと述べた。



これに先立ち、ＮＹタイムズ紙は、トランプ大統領が先週、ベネズエラのマドゥロ大統領と電話で協議し、会談の可能性について協議したと報じていた。しかし、会談の計画はまだ立てていないという。

