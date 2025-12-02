『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』（カンテレ・フジテレビ系）が12月1日に第8話を迎えた。

参考：中村ゆりが人生において大事にしている“人”との繋がり 20代の苦労を経て辿り着いた現在地

磯部（中村雅俊）は御厨ホームズに対する集団訴訟に参加することになり、フリーライターの波多野（古川雄大）と接触した。息子の文哉（米田惠亮）は当時交際相手がいたが、磯部に会わせる機会がないままこの世を去った。

小林陽翔（山時聡真）は、太陽（末廣拓也）のスマホやパソコンを同僚が持ち去ったことを知って、御厨ホームズへの怒りを爆発させる。陽翔のSNS投稿を見た社長の御厨剛太郎（村上弘明）は、利人（要潤）に対応を指示。藤崎（矢野聖人）の不用意な一言を耳にした陽翔は、思いがけない行動に出る。

第8話では、スラップ訴訟という用語が飛び交った。「スラップ」は「SLAPP（Strategic Lawsuit Against Public Participation）」の略で、直訳すると「公的参加に対する戦略的な訴訟提起」となり、「slap（平手打ち）」の含意もある。波多野の言葉を借りると「企業に対して訴訟を起こした人や団体を黙らせるための賠償金を求める訴訟」である。

御厨ホームズの陽翔に対する訴訟は、陽翔の投稿を受けて行われており、威嚇して動きを封じることが目的のスラップ訴訟だった。集団訴訟の被害者の一人が提訴されると、遺族が委縮し、訴訟から脱落するケースもある。陽翔の投稿は、スラップ訴訟の誘因となることで、原告側のリスクを増大させるものだった。

陽翔は怒りで自分を抑えられなくなっており、次から次へと御厨ホームズへの告発を投稿する。太陽が亡くなって鬱状態だったのが、会社側の隠ぺいが引き金となって一気に噴き出した格好だ。さらに、御厨ホームズに向けた矛先は、兄が自分のために働いていたという藤崎の言葉によって、陽翔自身に向けられる。

身近な家族の死を経験した人であれば、陽翔の感情の変遷は十分に理解できるだろう。故人を死なせてしまったことに負い目を感じ、自責の念に駆られる。死は動かない現実で、すでに起きたことを変えることはできない。永遠に後悔に苛まれる出口のない心境だ。

劇中で陽翔の気持ちを理解できる人間がいるとすれば、それは樹（草磲剛）だろう。樹には妻の病気に気づけず、死なせてしまった負い目があり、幼い息子を抱えて、どれほど自分を責めたかは察するに余りある。命の重さを知る樹は、陽翔を思いとどまらせようと必死だ。痛みを知る樹だから、誰よりも強く陽翔を抱きしめることができたし、一緒に泣くことができた。

今作の草磲剛について、たとえるなら透明な悲しみが体の中を流れていて、抑揚の少ない表情や他人に向けたまなざしの優しさとして表れているように感じる。樹と陽翔は、家族を突然奪われるという共通点があり、陽翔は樹にとって胸の底に押し込めた感情を思い起こされる存在だったといえる。

ペットボトルを飲み終わるまでの短い逢瀬は、唐突に終わりを告げた。真琴（中村ゆり）は、思いを差し出す代わりに遺族を守ることを優先した。真琴と樹の関係は不倫の恋と言えなくもないが、真琴には人としてのまっとうさがあり、だからこそ樹に惹かれたといえる。二人の性格を考慮するなら、初めから成就しない恋なのは明白だった。

海斗（塩野瑛久）はヘッドハンティングに乗り気で、ゆずは（八木莉可子）との仲に影響しないか気がかりである。隠された関係が明らかになる過程で、各人の葛藤がどのように決着するか注目したい。

（文＝石河コウヘイ）