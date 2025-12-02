大リーグ公式サイトが11月30日（日本時間12月1日）、「全30球団の理想のFA補強」と題した特集記事を掲載した。日本選手ではポスティングシステムでメジャー移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（25）、巨人・岡本和真内野手（29）、西武・今井達也投手（27）が名を連ねた。球団幹部らが一堂に会すウインターミーティングは、フロリダ州オーランドで8日（同9日）に開幕。移籍市場の動きが水面下で本格化している。

移籍市場が活性化する12月。特にポスティングシステムでメジャー移籍を目指す“日本選手トリオ”が脚光を浴びている。

「全30球団の理想のFA補強」を特集した大リーグ公式サイトは、村上の移籍先にマリナーズを推した。「松井秀喜以来、NPBからメジャーに来る打者として最も注目度の高い長距離砲」と絶賛し、今季49本塁打でFAの三塁手スアレスは「退団が濃厚」と予測。今季60発の本塁打王ローリーとの日米大砲コンビが実現すれば他球団の脅威となる。

村上の交渉期限は3選手で最も早い米東部時間22日午後5時（日本時間23日午前7時）。ヤンキース、レッドソックスなども候補に挙がる中、マ軍のジャスティン・ホランダーGMは既に村上の代理人と接触していることを明かしており、クリスマス前の決着に注目が集まる。

25歳の村上に比べて契約年数や総額が抑えられる可能性がある29歳の岡本は中規模球団にも候補が広がり、ドジャースと同地区のダイヤモンドバックスを指名した。一、三塁が補強ポイントで「一塁の有力な選択肢にもなり得る」と指摘。レッドソックスなども候補ながら、球界関係者によれば、既にダ軍は岡本の獲得に強い興味を示しているという。

先発投手でトップクラスの評価を得ている今井についてはドジャースを「倒したい」と話したことを紹介して「（同地区の）ジャイアンツほどふさわしい球団はない」と強調。12月初旬にも渡米して複数球団との面談を見込まれ、8年総額1億9000万ドル（約294億5000万円）の予想契約規模は3選手の中では最も巨額だ。

各球団の幹部らが集うウインターミーティングはフロリダ州オーランドで8日に開幕。争奪戦のゴングは既に打ち鳴らされている。