【今日の献立】2025年12月2日(火)「簡単とろーり！カボチャのグラタン」
カボチャがゴロゴロ入った熱々のグラタンの後は、冷たいデザートで。
【主菜】簡単とろーり！カボチャのグラタン
レンジでやわらかくしたカボチャとホワイトソースのグラタンです。ほくほくカボチャととろーりチーズがよく合います！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：453Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）カボチャ 200g(1/8個)
玉ネギ 1/2個
ベーコン (厚切り)2枚
ホワイトソース (市販品)150g
牛乳 100ml
塩コショウ 少々
ピザ用チーズ 40g
バター 10g
パセリ (刻み)適量
【下準備】カボチャは種とワタを取り除き、ひとくち大に切る。耐熱容器に並べてラップをふんわりとかけ、電子レンジで3〜4分やわらかくなるまで加熱する。
©Eレシピ
玉ネギは薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切る。オーブンを230℃に予熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンを中火で熱してバターを入れ、溶けたらカボチャ、玉ネギ、ベーコンを炒める。ホワイトソースと牛乳を入れ、塩コショウで味を調える。
©Eレシピ
2. 耐熱容器に(1)を入れ、ピザ用チーズをのせる。230℃に予熱しておいたオーブンで6〜8分焼き、パセリを散らす。
©Eレシピ
【副菜】キャロットラぺ
ノンオイルでヘルシー。冷蔵庫で2〜3日もつので、作り置きにもおすすめです。
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：60Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ニンジン 1本 塩 少々
レーズン 大さじ1
＜ドレッシング＞
酢 大さじ1
レモン汁 大さじ1
砂糖 小さじ1/2
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】ニンジンは皮をむき、スライサーでせん切りにする。塩を振って軽くもみ、10分程置いて水気を絞る。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜ドレッシング＞のボウルに、ニンジンとレーズンを加え、混ぜ合わせる。冷蔵庫で30分以上冷やし、器に盛る。
©Eレシピ
【デザート】アフォガード
ラム酒をプラスして。甘すぎない大人のデザートです。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：226Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）バニラアイス 200g
コーヒー (インスタント)小さじ1~1.5
お湯 140ml
ラム酒 小さじ2
スライスアーモンド (飾り)適量 ミントの葉 (飾り)適量
【作り方】1. お湯にコーヒーを溶かし、ラム酒を加える。
©Eレシピ
少し濃い目に作ると、苦みがきいておいしくなります。
2. 器にバニラアイスを盛り、スライスアーモンドとミントを飾る。食べる直前に(1)をかける。
©Eレシピ