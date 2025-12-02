プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単とろーり！カボチャのグラタン」 「キャロットラぺ」 「アフォガード」 の全3品。
カボチャがゴロゴロ入った熱々のグラタンの後は、冷たいデザートで。

【主菜】簡単とろーり！カボチャのグラタン
レンジでやわらかくしたカボチャとホワイトソースのグラタンです。ほくほくカボチャととろーりチーズがよく合います！

調理時間：15分
カロリー：453Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

カボチャ  200g(1/8個)
玉ネギ  1/2個
ベーコン  (厚切り)2枚
ホワイトソース  (市販品)150g
牛乳  100ml
塩コショウ  少々
ピザ用チーズ  40g
バター  10g
パセリ  (刻み)適量

【下準備】

カボチャは種とワタを取り除き、ひとくち大に切る。耐熱容器に並べてラップをふんわりとかけ、電子レンジで3〜4分やわらかくなるまで加熱する。

玉ネギは薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切る。オーブンを230℃に予熱する。

【作り方】

1. フライパンを中火で熱してバターを入れ、溶けたらカボチャ、玉ネギ、ベーコンを炒める。ホワイトソースと牛乳を入れ、塩コショウで味を調える。

2. 耐熱容器に(1)を入れ、ピザ用チーズをのせる。230℃に予熱しておいたオーブンで6〜8分焼き、パセリを散らす。

【副菜】キャロットラぺ
ノンオイルでヘルシー。冷蔵庫で2〜3日もつので、作り置きにもおすすめです。

調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：60Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ニンジン  1本   塩  少々
レーズン  大さじ1
＜ドレッシング＞
  酢  大さじ1
  レモン汁  大さじ1
  砂糖  小さじ1/2
  塩  少々
  粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

ニンジンは皮をむき、スライサーでせん切りにする。塩を振って軽くもみ、10分程置いて水気を絞る。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ＜ドレッシング＞のボウルに、ニンジンとレーズンを加え、混ぜ合わせる。冷蔵庫で30分以上冷やし、器に盛る。

【デザート】アフォガード
ラム酒をプラスして。甘すぎない大人のデザートです。

調理時間：5分
カロリー：226Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

バニラアイス  200g
コーヒー  (インスタント)小さじ1~1.5
お湯  140ml
ラム酒  小さじ2
スライスアーモンド  (飾り)適量 ミントの葉  (飾り)適量

【作り方】

1. お湯にコーヒーを溶かし、ラム酒を加える。

少し濃い目に作ると、苦みがきいておいしくなります。
2. 器にバニラアイスを盛り、スライスアーモンドとミントを飾る。食べる直前に(1)をかける。

