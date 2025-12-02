東南アジアで発生した洪水の被害が拡大しています。インドネシアのスマトラ島では死者が600人以上にのぼっていて、住民の一部が食料などを求めて暴徒化しています。

■タイで被災した日本人「1階が完全に水没 2階の床にまで水が」

先月、激しい雨が降り続いたタイ南部の都市、ハジャイ。道路があたり一面、川のようになっている様子を映した動画の撮影者に『news zero』は12月1日夜、話を聞きました。

タイを旅行していた永山聡司さん。当時、ホテルの2階に宿泊していたといいますが…。

タイ南部を旅行中に被災 永山聡司さん

「宿の1階が完全に水没しまして、2階の床にまで水が上がってくるような状況でした。あんまり電波が安定してないのと、どんどんバッテリーなくなりますので、あまりニュースを積極的に調べることはできなかったです」

タイ南部を旅行中に被災 永山聡司さん

「終わりの時点がどこになるかが全くわからない。（水が）2階まで来た時に4階にいたから、4階までこの水が来ちゃうのか、その辺も含めて全くわからないわけで、この情報の途絶というのは非常に怖かったです」

当初2泊だった予定を6泊に変更し、なんとかタイを離れることができたといいます。

ロイター通信によると、タイではこれまでに176人の死亡が確認されました。

■スマトラ島で死者600人以上、行方不明400人以上

記録的な豪雨は、インドネシアでも…。大粒の雨が降り続く中、救助される人々。救助隊は腰まで水につかりながら、懸命にボートを押します。

激しい濁流、土砂が崩れ崩壊した家屋も。

先月末から約1週間、豪雨に見舞われたインドネシア西部のスマトラ島。

広い範囲で土砂崩れや洪水が発生し、ロイター通信によると、死者はこれまでに604人にのぼり、400人以上が行方不明となっています。

地元住民（インドネシア・アチェ州 先月27日）

「この村で経験した中でも最悪の洪水でした。これまでの人生でこんな光景は見たことがありません」

■スマトラ島で住民の一部が暴徒化

濁った水で、一面覆われた街。そこは、スマトラ島北部に位置するアチェ州。被害の大きかったこの地域を衛星写真で見てみると、街は大量の泥水に覆われ、広範囲に洪水被害が生じていることがわかります。

家屋は泥に埋まり、橋は崩落していました。

日本の外務省によると、アチェ州では一時、日本人8人が宿舎で孤立状態になっていましたが、7人が小型機で無事救助されました。残る1人は、本人の意向で現地での滞在を続けています。

別の州でも…。変わり果てた街の姿に立ち尽くす人々。

地元住民（インドネシア・西スマトラ州 先月30日）

「家も店もなくなりました。何も残っていません。残ったこの壁のそばでしか生活できません」

こうした中、扉が開くと同時に人々が一斉に入ったのは、コンビニです。スマトラ島では、食料などが手に入らないことから、住民の一部が暴徒化。中には子どもの姿も…。

政府の食料備蓄倉庫やコンビニで略奪も行われ、地元当局が警戒を強めています。

■タイの気候専門家「雨が平年より3〜4倍」

スリランカでも、サイクロンによる豪雨の影響で土砂崩れなどが発生。これまでに334人が死亡し、約400人が行方不明だということです。

東南アジアの気候などを研究しているタイの専門家は…。

東南アジアの気候などを研究 カセサート大学 チャイサック准教授

「タイの雨期は一般的に5月から10月です。ですが11月でも激しい雨が降るようになっています」

その上で…。

カセサート大学 チャイサック准教授

「気候変動と地球の動きや回転など、ほかの要因が合わさったことによるものだと考えています。今回、タイの南部で雨が平年より3〜4倍になっている。これから、もっとこういう激しい雨が降るのではないかと」

（12月1日放送『news zero』より）