今季限りで湘南の監督を退任する山口智氏（47）が27年U―20W杯（アゼルバイジャン・ウズベキスタン共催）を目指す世代別日本代表監督に就任することが1日までに決定的となった。複数の日本協会関係者が明かした。

山口氏は21年9月にコーチからの昇格で湘南指揮官に就任。日本代表DF鈴木淳之介（現コペンハーゲン）をボランチからセンターバックに転向させて覚醒させ、同FW町野修斗（ボルシアMG）も日本屈指のストライカーへと成長させた。若手育成の手腕を発揮するだけではなく、今季は夏場の主力流出の影響もあってJ2降格が決定してしまったものの、丁寧な戦術の落とし込みと情熱的な指導でも知られる。

次回のU―20W杯を目指す世代には、すでにプロデビューを果たしている鳥栖FW新川志音（18）や、U―17W杯で活躍した横浜MのFW浅田大翔（17）ら多くのタレントがそろう。そこでの活躍が28年ロサンゼルス五輪を目指す大岩ジャパンにもつながる。日本サッカー界の未来を担う世代のさらなる成長を促す人材として、山口氏は適任だ。

◇山口 智（やまぐち・さとし）1978年（昭53）4月17日生まれ、高知県佐川町出身の47歳。市原ユース所属時の96年、史上初の高校生Jリーガーとしてプロデビュー。G大阪では05年リーグ優勝や多くのタイトル獲得に貢献。15年限りで引退した後はG大阪コーチとして指導者キャリアをスタートさせ、21年に湘南コーチ就任。同年9月にトップチーム監督に就任。