【AMERICAN HOLIC】がセンス良い！ 大人のおしゃれ見え♡「冬トップス」

本格的に冬服が活躍する季節。冬コーデの即戦力になるアイテムを探しているなら、1枚で主役になるデザイン性の高いトップスをチェックしてみて。そこで今回は、編集部が厳選した【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の「冬トップス」をご紹介。華やかな柄やカラーなどで周りと差がつく、大人のおしゃれ見えに貢献してくれそうなトップスをピックアップしました。

ニュアンス感のある柄が上品なムードを演出

【AMERICAN HOLIC】「ニュアンスライン柄ニットプルオーバー」\3,290（税込）

ニュアンス柄が存在感を放つニットトップス。柄の部分には毛足の長い糸が使われており、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそうです。ゆったりとしたシルエットでボディラインを拾いにくく、リラクシーに着られる予感。シンプルなワンツーでもサマになり、毎日コーデの即戦力になりそう。インナーに白のTシャツをレイヤードして、アクセントをつけるのもおすすめ。

カジュアルなのに上品見えが狙えるラメ入りセーター

【AMERICAN HOLIC】「ラメmixネップニットプルオーバー」\3,791（税込）

ベーシックで着まわしやすいクルーネックのセーター。スタッフの@mitekin.38さんによると「ほんのりラメが入っている」とのことで、カジュアルながらも上品に取り入れられそうです。ネックラインや裾のリブも、着こなしのワンポイントになるはず。インでもアウトでもサマになるため、1枚あればコーデのバリエーションが広がる予感。パンツと合わせるときは、フロントインでメリハリをつけると大人っぽく仕上がります。

1枚で主役級に映えそうなロゴ入りトップス

【AMERICAN HOLIC】「アソートカレッジロゴ裏毛プルオーバー」\1,973（税込・セール価格）

フロントの大きなロゴデザインが存在感を放つトップス。たっぷりゆとりのあるシルエットで、こなれ見えしながら体型カバーも期待できます。ジーンズと合わせたカジュアルなスタイルはもちろん、きれいめのスカートで大人顔に引き寄せるのも◎ 杢グレー・ブラック・ブラウン・ネイビーと、大人に似合うシックな色味を揃えています。

コーデの差し色になる配色カーディガン

【AMERICAN HOLIC】「アソート柄シャギーニットカーディガン」\4,490（税込）

暗いトーンになりがちな冬コーデのマンネリを打破するなら、明るいカラーのカーディガンをプラスワンしてみて。ブルーとイエローの爽やかな配色が、パッと華やかな顔まわりを演出してくれそうです。ゆったりとした長めの着丈で、気になる腰まわりのカバーも叶いそう。ナロースカートと合わせてきれいめに、ジーンズでカジュアルに。幅広いスタイリングを楽しんで。

