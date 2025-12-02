1日、千葉県浦安市の東京ディズニーシー・ホテルミラコスタで、パーティー会場に不審な男が侵入し、包丁のような刃物をちらつかせたということです。男はその場から逃走し、警察が行方を追っています。

■目撃者「動揺して足がすくんだ」

1日夜、話を聞いたのは現場を目撃したという人。

目撃者

「ミラコスタの宴会場があるトイレの近く。大きい長方形の包丁持った（人）。ホテルのホワイエに向かって走っていくのを目撃した。（Q．ホテル内の様子は？）キャストが通報しに焦っている様子。（Q．お客さんは？）パーティーみたいな感じ。大勢の人が騒然としていた。あたりを警戒する形で振り回しながら通っていった。動揺して足がすくんだ」

■舞浜駅には警察官集まる

並木雲楓フィールドキャスター（news zero）

「東京ディズニーシーのホテルミラコスタで1日夜、刃物を持った男が現れたということです」

現場となったのは東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ。周辺にはこの時間もディズニーシーから帰路につく人たちが…。バスも多く出入りしています。

“玄関口”の舞浜駅には――

並木雲楓フィールドキャスター（news zero）

「舞浜駅のロータリーです。パトカーが2台とまっています」

警察官が集まっていました。

■刃物をちらつかせ…

警察によりますと、ホテルのパーティー中、不審な男が宴会場に入ってくると、刃物をちらつかせたといいます。

男は、誰かを切りつけたりはせずにそのまま逃走したということです。

目撃者

「（Q．宴会場は誰でも入れる？）客室の前までいける構造。宿泊者じゃなくても出入りはできる。（Q．どんな様子？）前側にリュックを抱えていて、キョロキョロとする感じ。駆け抜けていました。僕の前をすーっと横切る形で通り過ぎていきました。刃物を持った男が出てきて驚いた。（Q．人はどのくらいいた？）ミラコスタは人気ですし、宿泊客も多い。部屋にいるように案内してた。初めて遭遇した。どう逃げたらいいのかわからなかった」

ケガ人などはいないということですが、男が言葉を発したかどうかや目的については今のところわかっていません。

警察によりますと、逃げた男は30代〜40代で身長175センチから180センチくらい。細身で黒色のシャツに、長ズボン、そしてリュックサックを持っていたということです。

警察は周辺の防犯カメラなどを確認するなどして、男の行方を捜しています。

（12月1日放送『news zero』より）