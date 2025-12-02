プラダ ビューティのホリデーコフレ第2弾♡香りで祝う冬

ホリデーシーズンを華やかに彩るプラダ ビューティのホリデーコフレ第2弾が登場♡人気シリーズ「プラダ パラドックス」の魅力を存分に楽しめる3種のフレグランスセットは、大切な方への贈り物にも最適。数量限定のため、特別な香りを手に入れるならお早めに♪モダンラグジュアリーな限定ラッピングで、冬の贈り物をより一層特別に演出できます。

プラダ パラドックス3種の香り

ホリデーコフレには、最もアイコニックな「プラダ パラドックス オーデパルファム」10ml＋50ml、テクノロジーとクリエイティビティで再構築された「プラダ パラドックス ヴァーチャル フラワー オーデパルファム」、そして限定香りの「プラダ パラドックス アンタンス オーデパルファム」の3種がラインアップ。

フローラルやアンバー、ウッディの香りが重なり、華やかで深みのある香りを楽しめます。

ホリデー限定ギフトラッピング

ホリデーコフレは、プラダのシグネチャー「ロンボ」パターンで彩られた限定ラッピングで提供。

アイコニックな菱形が光を受けて輝くデザインのギフトバッグやメッセージカード付きで、大切な方へのプレゼントにも最適です。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。特別な季節にぴったりの洗練されたギフト体験が叶います。

冬を彩るプラダ ビューティの香り♡

プラダ ビューティのホリデーコフレ第2弾は、数量限定で3種の「プラダ パラドックス」フレグランスセットをラインアップ。

華やかで深みのある香りが、冬の特別な時間をより輝かせてくれます♡限定のギフトラッピング付きで、大切な方へのプレゼントにも最適。

ホリデーシーズンを香りで彩りたい方は、ぜひ早めのチェックをおすすめします♪