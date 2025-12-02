ハンバーグはこねない。が新常識⁉手が汚れない、ほろほろ食感『練らないハンバーグ』

こねるのが当たり前だと思っていたハンバーグ、じつは練らなくてもおいしいんです！ ひき肉の粒をつぶさずに作ることで、ほろほろと崩れる食感が楽しく、肉のうまみがじゅわっと広がります。

手を汚さずサッと作れるので、忙しい日でも食卓に出せるうれしい一品。しっかり練ったハンバーグとはまた違った、肉本来の味わいを楽しんでください♪

『練らないハンバーグ』のレシピ

材料（2人分）

合いびき肉……200g

玉ねぎのみじん切り……1/2個分

〈つなぎ〉

溶き卵……1/2個分

パン粉（ドライ）……大さじ2

牛乳……小さじ1

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

きのこマリネ（下記参照）……1/2量

サラダ油……小さじ1

好みで粒マスタード……適宜

作り方

（1）玉ねぎの下ごしらえをする

直径20cmの耐熱皿に玉ねぎを広げてのせ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で1分加熱する。取り出し、ラップをはずしてさます。水けが多ければ、ペーパータオルで包んでかるく絞る。

（2）肉だねを作る

大きめのボールに〈つなぎ〉 の材料を混ぜる。パン粉が柔らかくなったら、（1）の玉ねぎを入れて混ぜ、ひき肉を加える。全体がなじむまで、ひき肉をつぶさないようにゴムべらでさっくりと混ぜる。

（3）成形して焼く

（2）を2等分し、厚さ2cmほどの小判形に整える。フライパンにサラダ油を中火でしっかりと熱し、肉だねを並べ入れてふたをする。パチパチと音がしはじめたら弱火にし、6分焼く。ふたを取り、くずさないようにそっと上下を返して、ふたをせずにさらに6〜7分焼く。焼き色が薄ければ、中火にして両面を15秒ずつ焼く。器に盛り、きのこマリネをのせ、好みで粒マスタードを添える。

POINT

練るなら練る、練らないなら練らない。中途半端はNG！ 最初に蒸し焼きにすることで、中はふっくら、外はこんがり仕上がります。

『きのこマリネ』のレシピ

材料（作りやすい分量）と作り方

（1）生しいたけ、しめじ、エリンギ、まいたけ合わせて400gはそれぞれ食べやすく切る（またはほぐす）。

（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、（1）のきのこを入れる。2分ほどさわらずに焼き、全体を混ぜる。きのこから出た水分がなくなり、かるく焼き色がつくまで10 分ほど炒める。

（3）大きめのボールにマリネ液（サラダ油大さじ1と1/2、酢小さじ2、塩小さじ1/3、こしょう少々）を混ぜ、（2）のきのこを熱いうちに加えて混ぜる。粗熱を取り、清潔な保存容器に入れて冷蔵庫で3〜4日保存可能。

練らなくていいだけで、ハンバーグ作りのハードルもぐっと低く。今夜はちょっと手軽に、でも特別感のあるハンバーグを作ってみませんか？

