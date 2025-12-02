アマイワナが、自身初となる海外ワンマンライブを12月6日に台湾・台北の Pipe Live Music で開催する。

アマイワナは2024年の台湾ツアーを皮切りに、台北＜chill out fes＞出演、Ginger Rootの米国ツアー13都市のフロントアクト、インド大規模フェス＜Cherry Blossom Festival＞に出演するなど、海外での活動を急速に広げている。

今回のワンマンは、EP『新渋谷』『新電波』収録曲のライブパフォーマンスを中心に実施。台北・寧夏夜市から着想を得た楽曲「台湾少女」や、野宮真貴とのコラボ曲「COVER GIRLS」など、話題作も披露予定。

アマイワナは「大好きな台湾で、今年もステージに立てるのが本当にうれしいです。さらにパワーアップしたライブを届けます」とコメントしている。

＜AMAIWANA - LIVE IN TAIWAN -＞

日期：2025年12月6日（Sat.）

場地：Pipe Live Music(台北市思源街一號）

時間：Open 19:00 / Start 19:30

票價：Adv 900TWD / Door 1100TWD

售票連結：https://go.fansi.me/events/100074

◆ ◆ ◆

日本新生代的文化指標！AMAIWANA 即將在台北舉行個人專場！

2024年發達之路第一次邀請AMAIWANA來台灣演出之後，現場的熱力想必當時在場的觀眾都有所感受。

經過了一年，AMAIWANA不但經歷過與Ginger Root（姜根）一同的東京、美國巡演，更甫於10月與日本涉谷系著名Icon野宮真貴一同演出並廣受好評，同時也作為原宿新地標HARAKADO的形象模特兒活躍著。

而昭和偶像「竹口希美子」（由姜根製作、由AMAIWANA所扮演的架空偶像）也在網路串流平台上持續展開她的偶像活動，甚至在今年受邀登上全美規模最大的音樂祭之一--Coachella Fes 2025，成功完成演出。

今年12月，AMAIWANA又將再度來台，並帶來Full Set的演出。

不管你是喜歡偶像系、復古潮流、City-Pop、涉谷系、獨立流行的樂迷，請一定不要錯過。

AMAIWANA是日文裡的「甘い罠」，也就是「甜蜜的陷阱」的意思。

邀請你們再一次踏入這陷阱。

（文／發達之路）

這是來自AMAIWANA的訊息：

Hi! 台灣的大家一年不見了！

我是AMAIWANA ❤︎

今年12月我將再次來台灣演出，希望可以再一次見到大家。

跟大家分享一些目前的計劃跟這一年來完成的事！

・我目前發行的最新作品是兩張EP：《新澀谷》和《新電波》。其中的歌曲〈台灣少女〉是我第一次在台灣演出時，參觀寧夏夜市以及台灣街景所帶來的靈感創作而成的！MV也是在寧夏夜市拍攝的喔！

另一首〈COVER GIRLS〉則是與前Pizzicato Five成員--野宮真貴小姐合作的作品！

・經歷了美國巡演和在印度音樂祭的演出之後，我變得更加充滿能量，這次一定能帶來更有趣、更帥氣的現場演出！

我真的非常期待能再次在最喜歡的台灣演出 ❤︎

（文／AMAIWANA）

◆ ◆ ◆