¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÅß½ä¶È¤¬£±Æü¡¢Ä¹ºê¡¦º´À¤ÊÝ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËëÆâ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢£²ÈÖ¼è¤Ã¤Æ£²ÇÔ¤·¤¿¡£Á°êî¤ò¤È¤é¤ì¡¢´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤ËÁ°¤ß¤Ä¤È¤é¤ì¤¿¡£¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡£±£±·î£³£°Æü¤ÎÂè£·£´²óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï»Åçµ±¡ÊÆüÂç£±Ç¯¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Âç³Ø£±Ç¯¤Ç¤ÎÀ©ÇÆ¤Ï¹â¹»£³Ç¯¤«¤é£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿ÆüÂç¤Îµ×Åè·¼ÂÀ¡ÊÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâµ×Åç³¤¡Ë¡¢ÆüÂÎÂç¤Î²ÖÅÄ½¨¸×¤ËÂ³¤¤¤Æ£µÇ¯¤Ö¤ê£³¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£ÆüÂç¤Î¸åÇÚ¤Î°Î¶È¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£