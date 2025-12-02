櫻井翔と相葉雅紀が、本日12月2日より放送開始となるセブン‐イレブンの新CM『おうちクリスマス』篇に出演する。

（関連：櫻井翔から学ぶ、後輩から慕われる術 上田竜也や髙橋海人も賞賛する“先輩力”）

本CMは、『なにがあるかな、セブン-イレブン。』シリーズの第4弾。セブン-イレブンを舞台とする本シリーズは、宇宙人の2人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中セブン-イレブンの商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描くもの。オーナー役の天海祐希との心温まる交流を通して、セブン-イレブンのこだわりや商品の魅力を紹介している。

今回は、前回の『ミッション！？』篇に続き、宇宙人アルバイト役として櫻井と相葉が登場。クリスマス当日のセブン-イレブン店舗を舞台に、ケーキ、チキン、ピザ、サラダなど“おうちクリスマス”を彩る商品が揃うセブン-イレブンならではの温かい世界観を描いている。さらに、2人の前に現れるサンタクロースとの出会いを通じて、誰もが笑顔になれる特別な夜を届ける内容に仕上がっている。

今回のCMは、セブン-イレブンの店舗前に設置されたポップアップテントに立つ、宇宙人アルバイトの2人のシーンからスタート。「ありがとうございました！」と声をかけながら、買い物を終えて店を後にする親子や老夫婦の幸せそうな姿を見て、2人は思わず嬉しそうに微笑む。そこへトレンチコートを着た大柄な男性が現れ、「おうちクリスマス…？」と話しかける。その正体は変装したサンタクロース。彼が頬から不思議な光を放ちながら「しーっ」と口に指をあてると、状況を理解した2人は同じポーズでサンタクロースとの秘密を共有する。ラストでは、セブン-イレブンの袋を手にしたサンタクロースが帰っていく姿を見送る2人の視線の先に、UFOが光を放ちながら巨大なクリスマスツリーを描き出し、幻想的な光景を見上げて笑顔になる2人の姿で締めくくられる。

撮影では、櫻井と相葉がセブン-イレブンの制服にサンタ帽を合わせた装いで登場。撮影現場にはイルミネーションやツリー、オーナメントが飾られ、現場はホリデームードに。撮影後のインタビューでは、相葉が「一足先にクリスマスの雰囲気を感じられて、温かい気持ちになりました」と、季節を先取りした撮影に笑顔を見せた。また、櫻井も「サンタさんに会えたのがうれしかったですね。あと、日本語がすごく上手かったのが印象的でした（笑）」とユーモアをえながら撮影を振り返った。

店内放送の録音では、長めのセリフを息ぴったりに合わせる場面があり、あまりの揃い具合に2人が思わず「揃うね～」と顔を見合わせる一幕も。息の合ったコンビネーションと柔らかな空気感が印象的な撮影となり、終始明るく和やかな雰囲気の中で撮影が進行したという。

■櫻井翔、相葉雅紀 インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

櫻井翔：サンタさんに会えたことが嬉しかったですね。体格もサンタさんらしく大きかったですし、写真や絵では見ますけれど、間近で会う機会はなかなかないので、会えて嬉しかったです。あと日本語がすごく上手でした（笑）日本に来ることが多いサンタさんなのかなと思いました。

相葉雅紀：とても温かい気持ちになりました。クリスマスの時期特有の雰囲気を、一足先に感じられたかな。僕は以前、相葉・松本・大野でフィリピンにサンタクロースを見に行っているんですよ。

櫻井：フィンランドでしょ（笑）だいぶ暖かいところに行ったなって思ったよ！

相葉：あ、フィリピンじゃない（笑）頭の中ではフィンランドって言っていたのに口ではフィリピンって出ていました。2000年頭ぐらいに、フィンランドでサンタさんに会ったんですよ。そのサンタさんにシルエットも、体型もそっくりだったから、本物だなと思いましたね。

Q. 今回CMではお二人も“おうちクリスマス”を宣伝するシーンがありますが、子どもの頃のクリスマスの思い出はありますか？

櫻井：本当に感動したのですが、クリスマスでサンタさんにプレゼントをお願いするじゃないですか。父がサンタさんに直電していて、すごいと思いましたね。「あ、もしもし、サンタさんですか、うちの息子が○○手配したいんですけど。」って。手紙とかじゃないんだ、電話なんだって。

相葉：斬新だね。パパね。

櫻井：未だに景色覚えているんですよね。

相葉：靴下なかったのかな。よくあるのは靴下に手紙を書いて入れるでしょ。

櫻井：枕元に置いてとかあるよね。非常に現実的な方法だったから、「お、なるほど」って子供ながらに思ったのと、「ああ、親ってすごいんだな。直電できるんだ、サンタさんと」というのは感動しましたね（笑）。強烈なインパクトでしたね。

相葉：僕は、12月24日が誕生日なので、クリスマスを祝うっていうイベントが家になかったんですよね。

櫻井：誕生日の方がメインになるってこと？

相葉：そう。だからクリスマスケーキを買ってくるんだけど、クリスマスのプレート外して、ハッピーバースデーのプレートを乗せて、おめでとうって言われるっていう感じでした。

櫻井：（お父様がサンタさんに直電してお願いしたプレゼントは）当時テレビでやっていた、バラエティ番組の球を投げてくれるピッチングマシーンみたいなおもちゃです。一般的に販売されているおもちゃだけれど、テレビで見たものが衝撃的で。

相葉：え、野球興味あったってこと？

櫻井：いや、それなんだよ。僕は少年野球も、部活でも野球は通ってないんですよ。5、6歳くらいの小さいときだったと思いますけれど、テレビで見て欲しい！ってなったんだと思う。改めてテレビの影響ってすごいですね。

相葉：朝あったんだ、枕元に？

櫻井：そう、枕元に。夜電話して、早いよね。サンタさんの行動力すごいなって感動が詰まっていたんですよね。あれは感動しました。

Q.ケーキもチキンもピザもサラダもなんでも揃うのがセブン-イレブンの魅力ですが、お二人が「つい揃えたくなるもの」や「ストックしているもの」はありますか。

櫻井：僕は、食事のときに汁物・スープが欲しい人なんですよ。だからフリーズドライのスープを、常にストックしていますね。お味噌汁系、オニオングラタンスープ、コーンスープを。

相葉：車で？家で？

櫻井：家だけど、確かに現場でっていうのもありだね。

相葉：ね、現場ではやっぱりスープ飲みたくても飲めない時もあるよね。

櫻井：最近のお気に入りでいうと、かす汁ですね。

相葉：酒粕のやつでしょ。

櫻井：あまり触れてきてなかったので、それに今ハマってるって感じですね。

相葉：僕は意図してストックしているわけではないですが、同じリップクリームが30本ぐらいたまっています。

櫻井：逆にリップクリームってなんであんなに無くなるんだろうね。

相葉：そうね。新しいのを出して、見つかって、戻す。で、そろそろかなと思って買ってしまう。たまっちゃいます（笑）。

Q. CMのクリスマスをテーマにちなんで、櫻井さん・相葉さんがそれぞれにクリスマスプレゼントを贈るとしたら、何を選びますか。

櫻井：相葉くんにはクリスマスプレゼントと誕生日プレゼントも兼ねちゃいますが、15年前くらいに、相葉くんの移動用にと思って、ブランケットをあげたことあるんですよ。

相葉：すっごく覚えてる。今それが、頭の中に浮かんだ。（笑）

櫻井：ほんとに！？嬉しいな！ペイズリーみたいなブランケットをもう10何年も前にあげたので、2025年バージョンの新しいブランケットをあげたいです。

相葉：嬉しい、それは嬉しいわ。

櫻井：結構車での移動中とかに膝掛け的なのがあると、落ち着くんですよね。いや、覚えてくれていて嬉しいわ、今のちょっと感動しましたよね。

相葉：確か『ラストホープ』というドラマの撮影をしていたとき。それくらいだよね。

櫻井：ちなみにあげたのと、同じようなものを自分用にも買ってる。

相葉：僕もそうだけど、自分で使って良かった物をあげたくなるんですよね。なので嬉しいです。昔は、櫻井くんは迷彩が好きだから、迷彩柄のものを見つけてネタ的に渡したりなんてしていたけど、もう大人なので必要なものがいいと思って。これから寒くなるけど、布団の乾燥機ってやってる？

櫻井：いや～やってない。

相葉：毎回寝る前に、掛け布団と敷布団の間に入れて、乾燥ボタンを押すと、温かくてパリパリになって、それで寝るとすごく気持ちいいのよ。布団の乾燥機、あげます。

櫻井：知らないことを知れるっていうのが一番のプレゼントです（笑）。

Q. クリスマスといえば、サンタさんからのプレゼントですが、お二人がプレゼントをお願いするなら何ですか。

櫻井：僕は今日思ったんですけど、少し大きめの観葉植物が欲しいです。これというイメージはないですが、緑の制服を着ていて今日思いました。

相葉：いいじゃないですか。モミの木、クリスマスツリーになるやつ。

櫻井：スタジオにあった木？巨大だったよね。たしかにモミの木、ちょっと憧れますよね。

相葉：毎年出して、飾っている方とかいますよね。

櫻井：憧れる。買った方がいいのか、リースがいいのか、正直そこまで調べた。やっぱりMYモミの木ってちょっと憧れるよね。ただクリスマス以外の時期はどこに置くのかとか、現実的には色々考えなきゃならないけど、季節的にはモミの木もいいかもしれないですね。

相葉：僕はお願いするなら、何だろうな。

櫻井：最近（相葉くんに）プレゼントしたんですよ。クリスマス関係なく。相葉くんが発酵食品とか好きなので、ロケ先で出会ったすごい美味しい甘酒を相葉くんの分も2つ買って。

相葉：あれ、僕もう2本目発注しました。

櫻井：本当に？酒屋さんびっくりしただろうな。本当にあげてるんだっていうのと、本当に買ってくれるんだっていう二段階で。

相葉：それで言うと、俺は今度ぬか漬け挑戦してみたいので。

櫻井：僕は何年かコロナぐらいの時やってたよ。

相葉：やってたの！？

櫻井：やっぱりね、ワクワクする。そんな大層なものじゃないけど、チーズとか自分が入れてみたい野菜をなんでも入れて。もうほぼ実験だよね、楽しいと思う（笑）。

相葉：そうだよね。育てている感じが。サンタさんにはぬか床を頼みます。

櫻井：サンタさんもびっくりするだろうなぁ。

Q. 最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

今回のCMでは、私達がアルバイトとして働くセブン-イレブンを舞台に、“おうちクリスマス”をテーマにした温かくてちょっと不思議な世界を描いています。ぜひこの季節にぴったりのCMをお楽しみください。セブン-イレブンでチキンもワインもケーキもそろえて、笑顔いっぱいの“おうちクリスマス”を過ごしてください。メリークリスマス！

（文=リアルサウンド編集部）