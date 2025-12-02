櫻井翔＆相葉雅紀、セブン‐イレブン新TVCMでサンタクロースと出会う！「日本語がすごく上手でした（笑）」（櫻井）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔と相葉雅紀が出演するセブン‐イレブンの新TVCM『おうちクリスマス』篇が、12月2日より放送開始となる。CM映像に加え、撮影エピソードとインタビューが公開された。

本CMは「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第4弾として放映開始する『おうちクリスマス』篇。前回の『ミッション！？』篇に続き、宇宙人アルバイト役に櫻井翔と相葉雅紀が登場。クリスマス当日のセブン‐イレブン店舗を舞台に、ケーキ、チキン、ピザ、サラダなど「おうちクリスマス」を彩る商品がすべて揃うセブン‐イレブンならではの温かい世界観を描いている。

ふたりの前に現れるサンタクロースとの出会いを通じて、誰もが笑顔になれる特別な夜を届ける。

今回のCMは、セブン‐イレブンの店舗前に設置されたポップアップテントに立つ、宇宙人アルバイトのふたりのシーンから始まる。「ありがとうございました！」と声をかけながら、買い物を終えて店をあとにする親子や老夫婦の幸せそうな姿を見て、ふたりは思わずうれしそうに微笑む。

そこへ、トレンチコートを着た大柄な男性が現れ、「おうちクリスマス…？」と話しかけてくる。その正体は変装したサンタさんだった。サンタさんが頬から不思議な光を放ちながら「しーっ」と口に指をあてると、状況を理解したふたりは同じポーズで、サンタさんとの秘密を共有。ラストでは、セブン‐イレブンの袋を手にしたサンタクロースが帰っていく姿を見送るふたりの視線の先に、UFOが光を放ちながら巨大なクリスマスツリーを描き出す。雪が舞い始めるなか、幻想的な光景を見上げて笑顔になるふたりの姿で締め括られ、“ケーキもチキンもピザもサラダも揃う、セブン‐イレブンで過ごすおうちクリスマス”の温もりを感じさせるシーンとなっている。

櫻井と相葉は引き続き宇宙人役として、セブン‐イレブンの制服にサンタ帽を合わせた装いで登場。撮影現場にはイルミネーションやツリー、オーナメントがきらびやかに飾られ、現場は一気にホリデームードに。笑顔で呼び込みをするふたりの姿が印象的なシーンとなっている。

店内放送の録音では、長めのセリフも息ぴったりに合わせる場面もあり、あまりの揃い具合にふたりが思わず「揃うね～」と顔を見合わせる一幕も。息の合ったコンビネーションと柔らかな空気感が印象的な撮影となりました。終始明るく和やかな雰囲気のなかで無事撮影が進行した。

Q.撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

櫻井：サンタさんに会えたことが嬉しかったですね。体格もサンタさんらしく大きかったですし、写真や絵では見ますけれど、間近で会う機会はなかなかないので、会えて嬉しかったです。あと日本語がすごく上手でした（笑）。日本に来ることが多いサンタさんなのかなと思いました。

相葉：とても温かい気持ちになりました。クリスマスの時期特有の雰囲気を、一足先に感じられたかな。僕は以前、相葉・松本・大野でフィリピンにサンタクロースを見に行っているんですよ。

櫻井：フィンランドでしょ（笑）だいぶ暖かいところに行ったなって思ったよ！

相葉：あ、フィリピンじゃない（笑）頭の中ではフィンランドって言っていたのに口ではフィリピンって出ていました。2000年頭ぐらいに、フィンランドでサンタさんに会ったんですよ。そのサンタさんにシルエットも、体型もそっくりだったから、本物だなと思いましたね。

Q. 今回CMではおふたりも“おうちクリスマス” を宣伝するシーンがありますが、子どもの頃のクリスマスの思い出はありますか？

櫻井：本当に感動したのですが、クリスマスでサンタさんにプレゼントをお願いするじゃないですか。父がサンタさんに直電していて、すごいと思いましたね。「あ、もしもし、サンタさんですか、うちの息子が○○手配したいんですけど。」って。手紙とかじゃないんだ、電話なんだって。

相葉：斬新だね。パパね。

櫻井：未だに景色覚えているんですよね。

相葉：靴下なかったのかな。よくあるのは靴下に手紙を書いて入れるでしょ。

櫻井：枕元に置いてとかあるよね。非常に現実的な方法だったから、「お、なるほど」って子供ながらに思ったのと、「ああ、親ってすごいんだな。直電できるんだ、サンタさんと」というのは感動しましたね（笑）。強烈なインパクトでしたね。

相葉：僕は、12月24日が誕生日なので、クリスマスを祝うっていうイベントが家になかったんですよね。

櫻井：誕生日の方がメインになるってこと?

相葉：そう。だからクリスマスケーキを買ってくるんだけど、クリスマスのプレート外して、ハッピーバースデーのプレートを乗せて、おめでとうって言われるっていう感じでした。

櫻井：（お父様がサンタさんに直電してお願いしたプレゼントは）当時テレビでやっていた、バラエティ番組の球を投げてくれるピッチングマシーンみたいなおもちゃです。一般的に販売されているおもちゃだけれど、テレビで見たものが衝撃的で。

相葉：え、野球興味あったってこと？

櫻井：いや、それなんだよ。僕は少年野球も、部活でも野球は通ってないんですよ。5、6歳くらいの小さいときだったと思いますけれど、テレビで見て欲しい！ ってなったんだと思う。改めてテレビの影響ってすごいですね。

相葉：朝あったんだ、枕元に？

櫻井：そう、枕元に。夜電話して、早いよね。サンタさんの行動力すごいなって感動が詰まっていたんですよね。あれは感動しました。

Q.ケーキもチキンもピザもサラダもなんでも揃うのがセブン‐イレブンの魅力ですが、おふたりが「つい揃えたくなるもの」や「ストックしているもの」はありますか。

櫻井：僕は、食事のときに汁物・スープが欲しい人なんですよ。だからフリーズドライのスープを、常にストックしていますね。お味噌汁系、オニオングラタンスープ、コーンスープを。

相葉：車で？ 家で？

櫻井：家だけど、確かに現場でっていうのもありだね。

相葉：ね、現場ではやっぱりスープ飲みたくても飲めない時もあるよね。

櫻井：最近のお気に入りでいうと、かす汁ですね。

相葉：酒粕のやつでしょ。

櫻井：あまり触れてきてなかったので、それに今ハマってるって感じですね。

相葉：僕は意図してストックしているわけではないですが、同じリップクリームが30本ぐらいたまっています。

櫻井：逆にリップクリームってなんであんなに無くなるんだろうね。

相葉：そうね。新しいのを出して、見つかって、戻す。で、そろそろかなと思って買ってしまう。たまっちゃいます（笑）。

Q.CMのクリスマスをテーマにちなんで、櫻井さん・相葉さんがそれぞれにクリスマスプレゼントを贈るとしたら、何を選びますか。

櫻井：相葉くんにはクリスマスプレゼントと誕生日プレゼントも兼ねちゃいますが、15年前くらいに、相葉くんの移動用にと思って、ブランケットをあげたことあるんですよ。

相葉：すっごく覚えてる。今それが、頭の中に浮かんだ。（笑）

櫻井：ほんとに!? 嬉しいな！ ペイズリーみたいなブランケットをもう10何年も前にあげたので、2025年バージョンの新しいブランケットをあげたいです。

相葉：嬉しい、それは嬉しいわ。

櫻井：結構車での移動中とかに膝掛け的なのがあると、落ち着くんですよね。いや、覚えてくれていて嬉しいわ、今のちょっと感動しましたよね。

相葉：確か『ラストホープ』というドラマの撮影をしていたとき。それくらいだよね。

櫻井：ちなみにあげたのと、同じようなものを自分用にも買ってる。

相葉：僕もそうだけど、自分で使って良かった物をあげたくなるんですよね。なので嬉しいです。昔は、櫻井くんは迷彩が好きだから、迷彩柄のものを見つけてネタ的に渡したりなんてしていたけど、もう大人なので必要なものがいいと思って。これから寒くなるけど、布団の乾燥機ってやってる？

櫻井：いや～やってない。

相葉：毎回寝る前に、掛け布団と敷布団の間に入れて、乾燥ボタンを押すと、温かくてパリパリになって、それで寝るとすごく気持ちいいのよ。布団の乾燥機、あげます。

櫻井：知らないことを知れるっていうのが一番のプレゼントです（笑）。

Q.クリスマスといえば、サンタさんからのプレゼントですが、おふたりがプレゼントをお願いするなら何ですか。

櫻井：僕は今日思ったんですけど、少し大きめの観葉植物が欲しいです。これというイメージはないですが、緑の制服を着ていて今日思いました。

相葉：いいじゃないですか。モミの木、クリスマスツリーになるやつ。

櫻井：スタジオにあった木？ 巨大だったよね。たしかにモミの木、ちょっと憧れますよね。

相葉：毎年出して、飾っている方とかいますよね。

櫻井：憧れる。買った方がいいのか、リースがいいのか、正直そこまで調べた。やっぱりMYモミの木ってちょっと憧れるよね。ただクリスマス以外の時期はどこに置くのかとか、現実的には色々考えなきゃならないけど、季節的にはモミの木もいいかもしれないですね。

相葉：僕はお願いするなら、何だろうな。

櫻井：最近（相葉くんに）プレゼントしたんですよ。クリスマス関係なく。相葉くんが発酵食品とか好きなので、ロケ先で出会ったすごい美味しい甘酒を相葉くんの分もふたつ買って。

相葉：あれ、僕もう2本目発注しました。

櫻井：本当に？ 酒屋さんびっくりしただろうな。本当にあげてるんだっていうのと、本当に買ってくれるんだっていう二段階で。

相葉：それで言うと、俺は今度ぬか漬け挑戦してみたいので。

櫻井：僕は何年かコロナぐらいの時やってたよ。

相葉：やってたの!?

櫻井：やっぱりね、ワクワクする。そんな大層なものじゃないけど、チーズとか自分が入れてみたい野菜をなんでも入れて。もうほぼ実験だよね、楽しいと思う（笑）。

相葉：そうだよね。育てている感じが。サンタさんにはぬか床を頼みます。

櫻井：サンタさんもびっくりするだろうなぁ。

Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

今回のCMでは、私達がアルバイトとして働くセブン‐イレブンを舞台に、“おうちクリスマス”をテーマにした温かくてちょっと不思議な世界を描いています。ぜひこの季節にぴったりのCMをお楽しみください。セブン‐イレブンでチキンもワインもケーキもそろえて、笑顔いっぱいの“おうちクリスマス”を過ごしてください。メリークリスマス！

