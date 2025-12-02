日経225先物：2日0時＝170円高、4万9470円
2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万9470円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては166.72円高。出来高は5489枚となっている。
TOPIX先物期近は3345.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49470 +170 5489
日経225mini 49475 +175 107471
TOPIX先物 3345.5 +12.5 6543
JPX日経400先物 30080 +130 571
グロース指数先物 680 +4 458
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
