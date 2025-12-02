　2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万9470円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては166.72円高。出来高は5489枚となっている。

　TOPIX先物期近は3345.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.17ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49470　　　　　+170　　　　5489
日経225mini 　　　　　　 49475　　　　　+175　　　107471
TOPIX先物 　　　　　　　3345.5　　　　 +12.5　　　　6543
JPX日経400先物　　　　　 30080　　　　　+130　　　　 571
グロース指数先物　　　　　 680　　　　　　+4　　　　 458
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース