『カグラバチ』センス抜群！ユニオンアリーナ付録登場 イラストは原作漫画から採用で3種公開
漫画『カグラバチ』の「UNION ARENA（ユニオンアリーナ）」カードが、集英社の３雑誌「最強ジャンプ」1月号（12月４日発売）、「Vジャンプ」2月特大号（12月19日発売）、「少年ジャンプGIGA」2026 WINTER（2026年1月５日発売）の付録として登場する。
【画像】センス抜群な絵柄！付録の『カグラバチ』ユニオンアリーナ
同作品の「ユニオンアリーナ」カード化は今回が初めてで、イラストは原作の漫画から採用。漫画の世界観がカードで再現される仕上がりとなっている。
「ユニオンアリーナ」は、１つのルールを覚えるだけで、様々な人気タイトルのキャラクターたちが参戦するカードゲームとして遊べる“ルール共通型トレーディングカードゲーム”。発売からすでに2.5周年を迎え、参戦している作品タイトルは50超えている（今後発売予定のもの含む）。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年チヒロが主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。チヒロは刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない毎日がいつまでも続くと思っていたが、ある日悲劇が訪れ、少年は憎しみを焚べ、決意の炎を心に宿す…というストーリー。『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートし、作者・外薗氏の初連載作品となっている。
