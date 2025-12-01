全国無料放送のBS12 トゥエルビにて、年末年始の特別企画「BS12 年またぎ映画祭」が開催される。

期間は2025年12月27日から2026年1月3日までの8日間で、計14作品の名作映画が連日放送される。

特集の目玉となるのは、シルヴェスター・スタローン、ジェイソン・ステイサムらアクションスターが結集した『エクスペンダブルズ』シリーズ全4作と、デンゼル・ワシントンが世の悪を完全抹消する『イコライザー』シリーズ全3作の一挙放送。

そのほか、ブルース・ウィリス、スティーブ・マックィーン、クリント・イーストウッド、レオナルド・ディカプリオらの出演作もラインナップされている。放送スケジュールは以下の通り。

放送スケジュール12月27日（土）18:00～『エクスペンダブルズ』20:00～『エクスペンダブルズ2』

12月28日（日）18:00～『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』20:00～『エクスペンダブルズ ニューブラッド』

12月29日（月）19:00～『イコライザー』

12月30日（火）18:00～『イコライザー2』20:00～『イコライザー THE FINAL』

12月31日（水）18:00～『ジャッカル』20:00～『デスウイッシュ』

2026年1月1日（木）18:30～『大脱走』

2026年1月2日（金）18:00～『アルカトラズからの脱出』20:00～『暴力脱獄』

2026年1月3日（土）17:00～『パーフェクトワールド』19:30～『仮面の男』

公式サイト：https://www.twellv.co.jp/2025-2026-toshimatagi-eigasai/（文＝リアルサウンド編集部）