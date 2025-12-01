1日、千葉・浦安市の東京ディズニーシー・ホテルミラコスタで、パーティー会場で不審な男が侵入し、包丁のような刃物をちらつかせたということです。男はその場から逃走し、警察が行方を追っています。並木雲楓キャスターの中継です。

事件の起きた東京ディズニーシーにある「ホテルミラコスタ」にいます。現在、人の姿はなく落ち着いています。

およそ1時間半前に、私はここに到着したのですが、大きな混乱などはなく落ち着いた状況でした。ただ、取材中ホテルの周辺には2台のパトカーも確認できました。

また、つい先ほど、逃走中の男について新たな情報が入ってきました。

警察によりますと、刃物をちらつかせてパーティー会場に入ってきたという男は、駅方面に向かって逃走したとみられることがわかりました。走って逃げていったということです。

また、持っていた包丁のような刃物は1本で、20センチくらいで、無言で5分ほどちらつかせたという情報も入ってきています。誰かを狙った様子ではなかったということです。

当時、現場にいた目撃者の方に話を聞きました。

その目撃者の方の目の前を、刃物を持った男が通り過ぎていったということです。そこにいたキャストの方も、「今までにこんなことはなかったから驚いた」と話していました。

警察などによりますと、刃物をちらつかせてパーティー会場に入ってきたという男は、30歳〜40歳くらいで身長175センチから180センチくらい、黒髪短髪で細身だということです。また服装は、上が黒色シャツ、下が色不明の長ズボンで大きめのリュックを持っていたということです。警察は男の行方を追っています。

（12月1日午後11時ごろ放送『news zero』より）