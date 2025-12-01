ネットユーザーが撮影した「ロールケーキ」の風景。（１１月１日撮影、済南＝新華社配信／王宏傑）

【新華社済南12月1日】中国山東省東営市の黄河河口に位置する墾利区黄河口鎮で、稲刈り後の田んぼに置かれたロール状の稲わらが「巨大なロールケーキのようだ」とSNSで話題を呼び、人気の撮影スポットとなっている。

同鎮の関係者によると、稲わらを圧縮してロール状にするのは、保管や運搬を容易にするため。運搬後はバイオマス燃料として利用される。

ネットユーザーが撮影した「ロールケーキ」の風景。（１１月１日撮影、済南＝新華社配信／王宏傑）

墾利区の耕地面積は80万ムー（約5万3千ヘクタール）を超え、うち60万ムー（4万ヘクタール）以上が塩類土壌とされる。塩分の多い土地は一般的には農地に向かないとされるが、上流から運ばれたミネラルや微量元素の豊富な泥砂が稲の成長を助け、塩分を含む土壌がここならではの風味を育んでいるという。

田んぼの近くにある黄河デルタ国家級自然保護区は、国際的な渡り鳥の重要な中継地でもあり、「鳥の国際空港」とも呼ばれる。東営市観光発展促進センターの段涛（だん・とう）主任は「黄河口をバードウオッチングに訪れる観光客が昨冬から増え、道すがら目にした『ロールケーキ』の投稿がSNSで話題となり、撮影にやって来る人が増えた」と説明した。（記者/袁敏）

ネットユーザーが撮影した「ロールケーキ」の風景。（１１月１日撮影、済南＝新華社配信／王宏傑）

稲刈り後の田んぼで写真撮影する人々。（１１月１９日撮影、済南＝新華社配信）

稲刈り後の田んぼで写真撮影する人々。（１１月１９日撮影、済南＝新華社配信）

ネットユーザーが撮影した「ロールケーキ」の風景。（１１月１日撮影、済南＝新華社配信／王宏傑）

顔が描かれた独創的な「ロールケーキ」。（１１月１９日撮影、済南＝新華社配信）