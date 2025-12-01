Image: Amazon

しっかり眠れると、次の日の生産性が高まるのを感じませんか。

私が初めてそれを実感できたのは、めちゃくちゃ暖かい布団で寝た翌朝でした。明け方の冷え込みを感じることなく、肩や足首が温まったまま。これまで寒さで体をこわばらせていたから肩こりのようなものを感じていたのに、その日はフワ〜っとしたリラックス感に包まれて目を冷ましました。布団を変えただけなのに。

それ以来、私は布団にこだわっています。布団、めっちゃ大事。

そんな私が使っているのはBRAIN SLEEPの「コンフォーターオールシーズンズ」。今ならセールで15%オフ。16830円で購入できますよ。

宇宙服に使われている調温素材を使用

「コンフォーターオールシーズンズ」が面白いのは、生地の表と裏で使い分けられるところです。接触冷感生地と、ふわふわな起毛の両方が付いているので、季節や気温によって使い分けられるんです。

また、宇宙服のために開発された「アウトラスト」というマイクロカプセルの温度調整素材が布団の中を理想的な温度にしてくれます。

一年中使える

冬にも使える布団を夏場に使うのは無理なのでは？と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

日本の夏は冷房なしには眠れないほど暑く、冷房の効いた部屋で布団をかけて眠ることが推奨されています。タオルケットや薄い夏布団より、ある程度の厚さのある布団がベター。実際、私は一年中毎日使っています。

ただ、冬場はこれ一枚だと寒いです。なので、ブランケットとして使っています。起毛の肌触りがとにかく気持ちいいんですよね。

洗濯機で丸洗いできるので、お手入れも簡単。「コンフォーターオールシーズンズ」は1年中使いたくなる理由が詰まっているんですよ。

お安く買えるうちにゲットしてください。