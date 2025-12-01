チュートリアル徳井義実＆桃月なしこ、地上波連ドラ初主演 “官能小説”編集部舞台の異色ドラマ誕生
【モデルプレス＝2025/12/01】お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実とモデルで女優の桃月なしこがW主演を務めるドラマ「令和に官能小説作ってます」が放送決定（テレビ大阪：2026年1月7日スタート・毎週水曜深夜24時〜／DMM TV：2026年1月7日24時30分より独占配信）。同作で2人は初の地上波連続ドラマ主演を務める。
官能小説界のトップをひた走る実在する出版社・フランス書院で実際に起こった話をベースにした「令和に官能小説作ってます」（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部) を原案に、ちょっと淫らで、たっぷり笑える、異色のお仕事ドラマが誕生。個性豊かな官能小説編集部をまとめ上げ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を演じるのは「しゃべくり007」などの人気バラエティや恋愛リアリティーショーのスタジオMCなどはもちろん、大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」など、さまざまなドラマや映画に多数出演している徳井。そして、マンガ編集者を夢見るも思いもよらず官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じるのは、コスプレイヤーとして注目を集め、モデル、女優と活躍の場を広げている桃月。ともに地上波連続ドラマ初主演でW主演を務めることが決定した。
日に日にコンプライアンスが厳しくなり、肩身の狭い昨今、社内で繰り広げられるのは口にするのも憚られるような卑猥なワードたち、ヒット作を生み出すギャップだらけの”鬼畜系”人気作家とのやり取り、◯◯で✕✕な投稿原稿…。二次元から実写までさまざまなコンテンツがネットで手に入るこの令和の時代に、敢えて「活字」だけで勝負。文字だけで読者の想像力を膨らませることができるよう、本文内の表現はもちろん、タイトルや帯のキャッチコピーなど細かな部分までこだわって編集部員たち全員で作り上げる官能小説。異色な世界かと思いきや、“読者にグッと刺さる作品を作る”という目標を実現するために大人たちが日々汗をかきながら奮闘している様子に、きっとどこか共感できるポイントが見えてくるはずだ。
徳井は「長年エロスに関しては人一倍敬意を払って生きてきました」とリスペクトを明かすと共に「官能小説出版社の編集長という願ってもない役がいただけて、歓喜しております」と喜びを語り、「是非禁断の世界を覗いてみてください」と期待を煽った。桃月は「官能小説になじみがないので、官能小説ってどんなものなんだろう、どんな作品になるんだろうとドキドキワクワクしながら台本を読んでいました」と撮影前の心境を明かし、「官能小説に対する世間の偏見や家族との向き合い方だったりと、タイトルからは想像できない深い話になっていると思います」と本作の魅力を話しつつ、「ましろの成長を一緒に見守ってください」と自身の演じるキャラクター目線でアピールしている。（modelpress編集部）
【役柄】
「フランス出版」の官能小説編集部の編集長。部下や作家からの信頼は厚く、官能小説を心から愛している。密かに官能小説の地位向上を夢見ている。
【コメント】
長年エロスに関しては人一倍敬意を払って生きてきました。それを神様が見てくださっていたのか、官能小説出版社の編集長という願ってもない役がいただけて、歓喜しております。内容も「そんな世界があったのか！」と皆様に感動していただけること間違いなしの作品です。是非禁断の世界を覗いてみてください。
【役柄】
「フランス出版」の官能小説編集部の新人編集者。長年の夢だったマンガ編集者になるべく「フランス出版」に転職するも配属先はまさかの官能小説専門の編集部。元々活字に親しんでおり、BL好きのオタク気質。
【コメント】
大泉ましろ役を演じます桃月なしこです。私自身官能小説になじみがないので、官能小説ってどんなものなんだろう、どんな作品になるんだろうとドキドキワクワクしながら台本を読んでいました。官能小説に対する世間の偏見や家族との向き合い方だったりと、タイトルからは想像できない深い話になっていると思います。地上波放送ドラマでは今作が初めての主演作になるので、緊張やプレッシャーもありますが、W主演である徳井義実さん含め素晴らしいキャストとスタッフに囲まれ、面白い作品になっているので、ぜひ楽しんで見て頂けたら嬉しいです。そして、新米編集者であるましろの成長を一緒に見守ってください。
ドラマ化のお話を頂いた時「正気ですか！？」と思ってしまいました。なんせ官能小説という大人の文学…さらにその出版編集部のお話という非常にニッチ＆マニアックな職業漫画をドラマ化とは…！原作漫画はコメディですが、それが実写としてどんな表現・お話になるか今から非常に楽しみです！！
「令和に官能小説作ってます」ドラマ化ありがとうございます！ニッチですが奥深い「官能小説」の世界。制作現場の奮闘がドラマを通じて多くの方に届くことを期待しています。
【配信日時】
2026年1月7日（水）24：30よりDMM TVにて独占見放題配信スタート
【配信スケジュール】（全10話）
2026年1／7（水）第1話
1／14（水）第2話
1／21（水）第3話
1／28（水）第4話
2／4（水）第5話
2／11（水）第6話
2／18（水）第7話
2／25（水）第8話
3／4（水）第9話
3／11（水）第10話
【放送日時】
テレビ大阪2026年1月7日（水）スタート・毎週水曜深夜24時〜
