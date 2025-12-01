ドル円のピボットは１５５．３０円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:06現在）
ドル円
現値154.96 高値156.24 安値154.67
157.48 ハイブレイク
156.86 抵抗2
155.91 抵抗1
155.29 ピボット
154.34 支持1
153.72 支持2
152.77 ローブレイク
ユーロ円
現値180.34 高値181.29 安値180.14
182.19 ハイブレイク
181.74 抵抗2
181.04 抵抗1
180.59 ピボット
179.89 支持1
179.44 支持2
178.74 ローブレイク
ポンド円
現値205.34 高値206.91 安値205.21
208.13 ハイブレイク
207.52 抵抗2
206.43 抵抗1
205.82 ピボット
204.73 支持1
204.12 支持2
203.03 ローブレイク
ドル円
現値154.96 高値156.24 安値154.67
157.48 ハイブレイク
156.86 抵抗2
155.91 抵抗1
155.29 ピボット
154.34 支持1
153.72 支持2
152.77 ローブレイク
ユーロ円
現値180.34 高値181.29 安値180.14
182.19 ハイブレイク
181.74 抵抗2
181.04 抵抗1
180.59 ピボット
179.89 支持1
179.44 支持2
178.74 ローブレイク
ポンド円
現値205.34 高値206.91 安値205.21
208.13 ハイブレイク
207.52 抵抗2
206.43 抵抗1
205.82 ピボット
204.73 支持1
204.12 支持2
203.03 ローブレイク