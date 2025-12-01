きょうの為替市場、ドル円は売りが優勢となり、１５４円台に下落している。心理的節目の１５５円を下回り、２１日線も下回ってきていることから、本格的な調整モードに入るか明日以降の動きが警戒される。



本日は植田日銀総裁の名古屋での講演に敏感に反応している模様。「仮に利上げしても金融環境は緩和的だ」と述べた点を利上げに概ね前向きと受け止めているようだ。



市場では今月の利上げを織り込む動きが進み、短期金融市場では８０％程度まで確率が上昇。一方、来週のＦＯＭＣでの追加利下げ観測もドル円の戻り売りに繋がっている模様。



ただ、勢いは限られるとの見方も出ている。ＦＲＢの利下げ観測はすでに広く織り込み済みの上、日銀の決定会合までなお２週間以上時間があるという。



本日はこのあと日本時間０時に１１月調査分のＩＳＭ製造業景気指数が公表される。



また、日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５５円に観測。



1日（月）

155.00（7.4億ドル）



2日（火）

155.00（22.5億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト