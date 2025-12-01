韓国が格上中国に連勝…日本も好スタート／W杯アジア地区予選Window1

11月27日から12月1日にかけて「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window1が開催。カタールで行われる本大会出場へ向け、各国が2試合をこなした。

日本代表（FIBAランキング22位）がチャイニーズ・タイペイ代表（同67位）に連勝を飾ったグループBでは、韓国代表（同56位）が格上の中国代表（同27位）を連破。イヒョンジュン（長崎ヴェルカ）が2試合合計で53得点20リバウンド4アシスト5スティールの活躍を見せ、20本中11本の3ポイントシュートを沈めた。

グループAではフィリピン代表（同37位）がグアム代表（同81位）、オーストラリア代表（同6位）がニュージーランド代表（同25位）にそれぞれ連勝。フィリピンはドワイト・ラモス（レバンガ北海道）とエージェー・エドゥ（群馬クレインサンダーズ）、オーストラリアはニック・ケイ（島根スサノオマジック）といったBリーグ所属選手も出場した。

グループCはイラン代表（同26位）とヨルダン代表（同38位）が順当に連勝。サウジアラビア代表（同64位）が連勝したグループDでは、カタール代表（同83位）が格上のレバノン代表（同30位）と星を分け合った。

Window1終了時点での順位表は以下のとおり。

■FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 順位表（12月1日時点）



・グループA



1位：フィリピン（2勝0敗／＋65）



2位：オーストラリア（2勝0敗／＋7）



3位：ニュージーランド（0勝2敗／－7）



4位：グアム（0勝2敗／－65）

・グループB



1位：日本（2勝0敗／＋33）



2位：韓国（2勝0敗／＋18）



3位：中国（0勝2敗／－18）



4位：チャイニーズ・タイペイ（0勝2敗／－33）

・グループC



1位：ヨルダン（2勝0敗／＋67）



2位：イラン（2勝0敗／＋41）



3位：イラク（0勝2敗／－41）



4位：シリア（0勝2敗／－67）

・グループD



1位：サウジアラビア（2勝0敗／＋48）



2位：カタール（1勝1敗／＋2）



3位：レバノン（1勝1敗／－2）



4位：インド（0勝2敗／－48）