¡¡J1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë15ºÐ¤ÎÍË¾³ô¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Íèµ¨¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£U¡½15ÅìËÌ¤ß¤Á¤Î¤¯¥ê¡¼¥°1ÉôFC¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëU¡½15ÆüËÜÂåÉ½MF»°°æ»ûâÃ¡Ê¤ß¤¤¤Ç¤é¡¦¤·¤ó¡Ë¤Ç¡¢J20¥¯¥é¥Ö°Ê¾å¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÍèÇ¯4·î°Ê¹ß¤Î¥×¥í·ÀÌó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅìËÌ¤Î³¹¥¯¥é¥Ö¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤¿CÂçºå¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹áÀî¿¿»Ê¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Å·ºÍÃæ³ØÀ¸¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Î¿ÊÏ©¤Ç¤Ä¤¤¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºßÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»°°æ»û¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏJ¥ê¡¼¥°20¥Á¡¼¥à°Ê¾å¤¬ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ãæ¡¢Çº¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¡¢Ç®Îõ¤Ê¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿²£ÉÍMÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¡£16ºÐ¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÍèÇ¯4·î2Æü¤Î16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü°Ê¹ß¤Î¥×¥í·ÀÌó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ´û¤Ë²¾·ÀÌó¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹¶·âÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊ£¿ô¤³¤Ê¤¹¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤ÏÈ´·²¤ÎÆÀÅÀ´¶³Ð¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄÃæ¤Ê¤É¶¯¹ë¤¬½¸¤¤¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤ÎU¡½15¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤µ¤ì¤ëÅìËÌ¤ß¤Á¤Î¤¯¥ê¡¼¥°1Éô¤Çº£µ¨18»î¹ç½Ð¾ì26ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë¡£ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë12¥´¡¼¥ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µÅÝÅª¿ô»ú¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¤ÏU¡½15ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢±óÀ¬¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢¥®¥ê¥·¥ãÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£Íâ6·î¤Ë¤Ï¹â¹»Ç¯Âå¤ÎU¡½16ÆüËÜÂåÉ½¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¡ÈÈô¤Óµé¡ÉÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÀï¤È¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ç¤ÏÁê¼ê4¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤äÂÇ³«ÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë72¤Î¥µ¥¤¥º¡¢ÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹áÀî¿¿»Ê¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¡¢ÅìËÌ¤Î³¹¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ëÆ»¤âFC¤ß¤ä¤®¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤éCÂçºå¤Ø¿Ê¤ó¤À¹áÀî¤È½Å¤Ê¤ë¡£Åö»þ¡¢¹áÀî¤Ï¹â¹»2Ç¯¤Ç³¹¥¯¥é¥Ö¤«¤é¹â¹»Â´¶È¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤Ê¤É³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£»°É©ÍÜÏÂ¥æ¡¼¥¹¤«¤éGÂçºåÆþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ÊS¥é¥ó¥¹¡Ë¤â³¹¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿ÂåÉ½Îã¡£»°°æ»û¤â¾ÍèÅª¤ÊÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÀÄ¿¹¤«¤é¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¤Ç¤ÏÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÎÅ¬±þÎÏ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£²£ÉÍM²ÃÆþ¸å¤ÏÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¥×¥íÀ¸³è¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£³¹¥¯¥é¥Ö¤Ç°é¤Ã¤¿¾ÍèÀË¤«¤Ê¥ß¥é¥¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¥×¥í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡þ»°°æ»û¡¡âÃ¡Ê¤ß¤¤¤Ç¤é¡¦¤·¤ó¡Ë2010Ç¯¡ÊÊ¿22¡Ë4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÄ¿¹½Ð¿È¤Î15ºÐ¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÏÀÄ¿¹¡¦AC¹°Á°¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ãæ³Ø¤«¤éµÜ¾ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¤Ë²ÃÆþ¡£À¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª½ÐÎò¤ÏU¡½15¡¢U¡½16¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏMF¡£1¥á¡¼¥È¥ë72¡¢63¥¥í¡£º¸Íø¤¡£
¡¡¢¦FC¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ¡¡VÀîºê¡Ê¸½ÅìµþV¡Ë¤äÀçÂæ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºâÁ°ÀëÇ·»á¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡ÊU¡½15¡Ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ19Ç¯¤ËµÜ¾ë¸©¤ËÀßÎ©¡£º£µ¨¤ÏÅìËÌ¤ß¤Á¤Î¤¯¥ê¡¼¥°1Éô¤Ç2°Ì¡£¥¯¥é¥ÖÌ¾¡ÖFUORICLASSE¡×¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÊÌ³Ê¤ä³ÊÊÌ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÁª¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÁª¼ê°ìÉô²°¤ÎÎÀ¤ò´°È÷¡£¿©»ö¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¡¢ºß½»¤ÎÎÀÄ¹¤¬³Ø¹»À¸³è¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£