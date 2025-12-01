結局、長続きしない。付き合う前だけ“熱い男”が考えていること
最初は毎日連絡が来て、まるでドラマのように熱いアプローチ。
でもその勢いとは裏腹に、いざ関係が深まりそうになると急にトーンダウンしてしまう男性は少なくありません。
今そこで回は、そんな付き合う前だけ“熱い男”が考えていることを紹介します。
追いかけている瞬間がいちばん楽しい
こういう男性は、相手を追いかけている“序盤のスリル”に興奮しやすい傾向があります。
手に入りそうで入らない距離感が刺激となり、恋そのものというより「追うプロセス」に熱が入るのです。
関係が安定しそうになると、その刺激が弱まり、気持ちが急に落ち着いてしまうでしょう。
自分のペースが乱されるのが苦手
付き合う前だけ熱いタイプの男性は、自分の感情の波に合わせて恋愛したい側面があるということ。
盛り上がるときは一気に連絡をしてきますが、落ち着くと自然と距離を置いてきます。
女性に合わせてペースを調整することが苦手で、無意識に“自分本位”な恋愛になりがちです。
深い関係は“責任が伴う”と感じている
追うときは全力でも、いざ本気の関係が近づくと急に身構えてしまう男性も。
気軽なやりとりなら楽しいけれど、いざ付き合うとなるとプレッシャーを感じるのです。
本気度が試される場面で態度が変わるのは、責任を引き受ける覚悟がないサインと言えます。
付き合う前だけ熱く、その後続かない男性には振り回されたくないもの。
男性の勢いに流されず、関係を前進させる前に“継続して向き合えるタイプなのか”を冷静に見極めてくださいね。
🌼彼にとっては「遊び」ということ。男性が恋愛対象外の女性にしがちなこと