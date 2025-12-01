「え、それ言っちゃう？」男性が密かに萎える“無意識のNGリアクション”
恋愛がうまくいかない理由は“何気ないリアクション”に潜んでいることが少なくありません。
悪気はなくても、彼の心をじわっと踏み捻ってしまうようなことが積み重なると、
いつの間にか関係がぎこちなくなっていくでしょう。
そこで今回は、男性が密かに萎える“無意識のNGリアクション”を紹介します。
さりげない“否定”
「でもさ」「それって違くない？」とつい男性の意見や考えを軽く否定していませんか？
議論するつもりがなくても、彼は「認めてもらえていない」と感じてしまうことがあります。
男性は好きな人の前でこそ“良い自分でいたい”と思うもの。
そんな風に否定されることが続くと、居心地の悪さが勝ってしまうんです。
何気ない“比較”
「友達の彼氏は〜」「元カレは〜」など、悪気のない比較も地味にダメージを与えます。
男性は比較されることにとても敏感で、“自分はダメなのかも”という不安に駆られてしまうもの。
たとえ褒める文脈であっても、比較対象を出された瞬間に気持ちが冷めることさえあるのです。
雑な“相づち”
忙しいと、つい「へぇ〜」「ふーん」「そうなんだ」と雑に相づちしてしまうもの。
悪気はなくても、男性は「俺に興味ないのかな？」「聞き流されている」と受け取りがちです。
特に恋人には“特別扱いされたい”気持ちが強いからこそ、温度差のある反応は距離を感じさせてしまいます。
恋愛では日々のリアクションがつくる“空気感”が大切。
無意識の一言や態度を少し見直すだけで、彼はもっと安心してあなたを愛せるようになります。
