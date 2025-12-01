下半身太り、実は“筋肉のコリ”が原因!?１日１セット【脚長×小尻が叶う】簡単ストレッチ

「体重は変わらないのに、下半身だけ太って見える…」「お尻が四角くなってきた気がする…」。そんな悩みを抱える大人世代は少なくありません。実はその“もっさり感”、「大臀筋」と「中臀筋」のコリが原因になっていることも。ここが硬くなると骨盤が傾き、脚が短く、お尻が横に広がって見える悪循環に。そこで今回は、そんな「大臀筋」と「中臀筋」をほぐす簡単ストレッチを紹介します。

下半身だけ太って見える原因は“お尻の深いコリ”


「年を重ねるほど下半身が太りやすくなる」と感じる人が多い理由のひとつが、お尻の深層にある大臀筋・中臀筋が硬くなること。ここがガチガチになると骨盤が外に開き、お尻が四角く広がったり、太もも前ばかりが働いて脚が太く見えたりと、見た目に大きな影響が出ます。

さらに、骨盤が後ろに傾くことで重心が下がり、脚全体が短く見えやすくなるのも大人世代の特徴。運動不足や長時間の座り姿勢が続くと、この筋肉は簡単にコリ固まり、“下半身だけ太って見える現象”を引き起こすんです。

脚長×小尻な下半身に導く簡単ストレッチ


（１）床に仰向けになり、左脚の上に右脚をのせて両手でひざを抱え、お尻の伸びを感じながら20秒間キープする　※大臀筋のストレッチ



（２）続いて脚を右方向に倒してウエストをねじり、左腕を背中へ回してお尻の伸びを感じながら20秒間キープする　※中臀筋のストレッチ



その後、反対側も同様に実践します。ぜひ習慣化して、脚長×小尻な下半身に整えていきましょうね。＜ストレッチ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞

