「好きって言えないけど…」奥手な男性が“実は本気”のときに見せる行動
「嫌われたくないから、言葉にするのが怖い…」
そんな“奥手男子”の本気は、ときにとても分かりづらいもの。
でも実は、彼らなりのペースで精一杯の愛情を示していることがあるんです。
そこで今回は、そんな奥手な男性が“実は本気”のときに見せる行動を紹介します。
約束を「守る」よりも、むしろ“前倒し”する
奥手な男性ほど、言葉より行動で本気を表します。
その代表が「時間」と「約束」への誠実さ。
約束した時間より少し早く着く、頼んでいないのに調べてくれる、デートプランを事前に考えておく…。
これは、あなたが本命だからこそ“ミスをしたくない”という心理が働いている証拠です。
あなたの話を“しっかり覚えている”
奥手な男性は、気になる女性の話をしっかり記憶します。
後日、「この前この店行きたいって言ってたよね」と提案してくれたり、何気なく言った好みを反映してくれたり。
これは言葉で「好き」と言えない分、行動で「大切に思っているよ」と伝えたいのでしょう。
ゆっくり確実に“継続して関わろうとする”
連絡頻度は多くないのに、なぜか関係を切ろうとしないのは奥手男子の典型的な行動の１つ。
そういう男性は、好きな女性と無理に距離を縮めようとはしませんが、“確実に離れないように”関わり続けようとします。
一度会ったら次の約束を自然に取りつける、短くても返信が途切れない。これらは男性なりの本命サインです。
奥手な男性は誠実で丁寧な行動を終始見せてくれるもの。
そんな“慎重さ”の裏の男性の本心に気づけると、関係はグッと前進していきますよ。
🌼そっけないのは「好き」の裏返し？男性が本命に見せる“不器用”なサイン