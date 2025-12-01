「OPPO Reno 15 Pro Max」まもなく発売、4モデル一挙投入でiPhone 17やXiaomi 17に本格対抗へ
Xiaomiに続いて、OPPOもiPhoneと真っ向勝負することになりました。詳細は以下から。
◆OPPOまもなくスマホ4機種を一挙発売へ
海外メディアの報道によると、タイの認証機関「NBTC」においてOPPOの最新スマホたちが確認されたそうです。
これは発売が迫っていることを意味するもの。早ければ以下の4機種について、年内発売が視野に入るとみられます。
・Reno 15 (CPH2825)
・Reno 15F (CPH2801)
・Reno 15 Pro (CPH2813)
・Reno 15 Pro Max (CPH2811)
◆『どうやってiPhoneと差別化するのか』がポイントに
ちなみに今年9月に発売された最新iPhoneのラインナップはこんな感じ。OPPOがAppleと真っ向からぶつかるつもりであることが分かります。
・iPhone 17
・iPhone Air
・iPhone 17 Pro
・iPhone 17 Pro Max
シャオミの「Xiaomi 17」シリーズに端を発した、新製品のネーミングをあからさまにiPhoneに寄せる流れ。
Xiaomi 17 Pro Maxは背面にディスプレイを搭載することで分かりやすく差別化しています。
もし本家やXiaomiに見劣りするようなことがあれば、一気に陳腐なイメージが付きまとってしまうだけに、OPPOがどのようなアプローチを選ぶのかが気になるところです。
【「OPPO Reno 15 Pro Max」まもなく発売、4モデル一挙投入でiPhone 17やXiaomi 17に本格対抗へ】を全て見る