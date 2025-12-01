好きに“盛れる“松屋。お家なら特盛りもワンコイン以下
みんなの食卓でありたい松屋。
牛めしを注文すると付いてくる温かい味噌汁も含めて今まで何度も救われてきましたが、あの松屋の牛めしをお求めの皆さん、Amazonのブラックフライデーセールは今日までですよ。
冷凍庫とお腹を牛めしで満たさないか？
いよいよ本日23時59分をもって終了するAmazonブラックフライデーセール。レンジでチンまたは湯煎で温めることで美味しくいただける冷凍牛めしの具が対象商品として販売されています。
松屋店頭でいただく場合、牛めしの並盛価格は税込460円とされていますが、仮にAmazonで牛めしの具を1食×30パックで購入した場合、1食あたり税込216円という計算になります（ご飯と味噌汁は自分で用意する必要がありますが。）
1袋あたりの内容量は135g。レビューを見ると具材の量はお店より若干少なめ、といった感想をいくつか見かけたため、白米を多めに盛る場合は、豪華に牛めしの具も2パック行っちゃってもいいかもしれません。それでも1杯あたり500円以下です。
たとえば、リモートワークのお昼ご飯で「牛めしの胃袋だな」ってふと思ったとします。テイクアウトやデリバリーだと手間も時間もお金もかかってしまいますが、冷凍牛めしの具なら3分間電子レンジでチンするだけですぐに食べられるのが嬉しい。
オクラやチーズ、キムチなど自分好みのトッピングを加えて食べても良いですし、うどんの上に乗せて卵と絡めていただくのもアリな牛めしの具。
やばい、牛めしのことばっかり考えてたら食べたくなってきました。
【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） (1食 (x 30))［冷凍食品］
6,480円
Amazonで見るPR
Source: Amazon, 松屋