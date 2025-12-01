¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¿ÍÊª¤ËàÂçÃ«æÆÊ¿á»ØÌ¾¡ª¡ÖÌî¼ê¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤·¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¡¦¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡££Ñ¡õ£Á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦°Û¼¡¸µ¤ÎÀ¤³¦¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬Ã¯¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡£¤³¤Î£±¡¢£²Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê³èÌö¤¬¡Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶¡£¡Ö¥¦¥¨¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä·Á¤È¤«¤¬¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó½ÅÎÌ¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤ÐÂÇ¼Ô¤ÈÅê¼ê¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤À¤¬¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Ìî¼ê¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤·¡£ËèÆü»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£