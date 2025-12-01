「浮気はせんけどBarキスはしたい」千鳥ノブの“願望”叶えるため…会員制バーなどに潜入
11月30日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）で、「浮気はせんけどBarキスはしたい」というノブの“願望”を叶えるためのロケ企画「千鳥に教えたいBarキスロケハン」を実施。東京・港区の会員制バーなどに潜入した。
番組は今回、「浮気はせんけどBarキスはしたい」というノブの“願望”を叶えるためのロケ企画「千鳥に教えたいBarキスロケハン」を放送。ピン芸人・野田ちゃんが、ノブが“Barキス”できる場所を見つけるべく、芸能人やスポーツ選手も通う会員制バーと、港区女子に人気のVIPルーム付きダイニングバーに潜入した。
西麻布の街を歩きながら「半グレが仕切ってる街じゃないですか」と吐き捨てるなどデリカシーゼロの野田ちゃんのロケに千鳥が爆笑する中、場所も明かさず店内撮影もNGという条件で会員制バーに潜入した野田ちゃん。1時間後、店から出た野田ちゃんは「あの店できますわ」と断言する。
「一般の人は入って来れないと思うので、セキュリティ面はバッチリ」と太鼓判を押したものの、「バーテンの口が軽い」「形を変えられた人間が泣いている、非常に恐ろしい絵が飾られている」と難点も口にした。
「隠れすぎ」「『店で飲んでた』となった方がいい」と要望を出したノブに、野田ちゃんは「でも週刊誌の人も来られないし、警察も来られないって言ってました」と説明。ノブは「そんなわけない」と呆れながらツッコミを入れた。
また2軒目、六本木にあるダイニングバーに潜入した野田ちゃんは、2階にVIPラウンジルームがあり、店員が1階でナンパして女性を連れてきてくれる“ギャル付け”というシステムがあると紹介。これに対してノブは、1階で身バレしてしまう上、「1階の人は『ノブ2階に上がった』って分かるやん」と苦笑い。
さらにその状態で女性を呼べば、「ノブが女の子を（個室に）引っ張り上げてると思われる」「どんどん女の子が（2階に）上がっていく」と想定し、スタジオゲストのタレント・ゆうちゃみも思わず「最悪」「好感度だだ下がり」と声を上げた。
一方、野田ちゃんは「女性の方に調査して、『千鳥さんのどっちがタイプですか』って聞いたら、ダントツで大悟さん」と報告。
「店の名前なんやった？」と興味を示した大悟に、ノブは「お前が行ったら終わり」と引き止めた。
