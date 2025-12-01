中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京12月1日】フランスのマクロン大統領は、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、3〜5日の日程で中国を国賓として訪問する。中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は1日の記者会見で、マクロン氏訪中への中国側の期待を次のように表明した。

マクロン大統領が中国を国賓として訪問するのは4回目であり、昨年の中仏国交樹立60周年で習主席が国賓として歴史的なフランス訪問をしたことに対する答礼訪問でもある。マクロン氏の訪問期間中、習主席はマクロン氏と会談し、新たな情勢下での中仏関係の発展を共に導き、世界と地域の重要なホットスポットの問題について深く意見交換する。李強（り・きょう）国務院総理、趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員会委員長もそれぞれマクロン氏と会談する。

現在の国際情勢は変化と混乱が交錯している。中国はフランスと共に、今回の訪問を契機とし、中仏国交樹立の精神を発揚し、戦略的意思疎通を強め、実務協力を深化させ、多国間協調を緊密にしていく。中仏全面的戦略パートナーシップが新たな進展を得るよう推進し、中国EU関係の健全で安定した発展を促進し、多国間主義と世界の平和・安定・繁栄を守るためにより大きく貢献する。